瓦解台灣3大販毒集團之一 縣議員表揚東警
台東縣警察局連續破獲安非他命走私案及瓦解台灣南部最大販毒集團，台東縣議員今天在議會頒給警方「獎狀」表揚，感謝警方阻止毒品毒害國人。
台東縣議會定期大會今天進行台東縣警察局的單位報告，多名縣議員對台東縣警察局的工作表現給予高度肯定。縣議員林參天更製作一個獎狀送給台東縣警察局長邱文亮，感謝警方屢破販毒、槍枝等重大刑案。
林參天表示，台東縣警察局於去年5月至9月間和海巡署東部分署聯手，破獲台東最大宗的安非他命走私案，攔截了1500公斤安非他命，這些毒品如流入市面可供650萬人次施用，警方也逮捕涉案警官。
接著去年9月至今年2月間，台東海岸邊陸續發現海洛因磚塊，警方抽絲剝繭以及科學辦案，偵破台灣3大販毒集團之一的南部最大販毒集團，逮捕為首、有「屏東王」之稱的林孝道。
林參天表示，台東縣警察局的規模雖然不像刑事局或是六都，但都很優秀，能破這種國際級大案，真是不簡單，值得褒揚，也感謝警方斬斷毒品來源，挽救了無數家庭。
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