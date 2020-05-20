瓦解台灣3大販毒集團之一 縣議員表揚東警

中央社 / 台東縣19日電

台東警察局連續破獲安非他命走私案及瓦解台灣南部最大販毒集團，台東縣議員今天在議會頒給警方「獎狀」表揚，感謝警方阻止毒品毒害國人。

台東縣議會定期大會今天進行台東縣警察局的單位報告，多名縣議員對台東縣警察局的工作表現給予高度肯定。縣議員林參天更製作一個獎狀送給台東縣警察局長邱文亮，感謝警方屢破販毒、槍枝等重大刑案。

林參天表示，台東縣警察局於去年5月至9月間和海巡署東部分署聯手，破獲台東最大宗的安非他命走私案，攔截了1500公斤安非他命，這些毒品如流入市面可供650萬人次施用，警方也逮捕涉案警官。

接著去年9月至今年2月間，台東海岸邊陸續發現海洛因磚塊，警方抽絲剝繭以及科學辦案，偵破台灣3大販毒集團之一的南部最大販毒集團，逮捕為首、有「屏東王」之稱的林孝道。

林參天表示，台東縣警察局的規模雖然不像刑事局或是六都，但都很優秀，能破這種國際級大案，真是不簡單，值得褒揚，也感謝警方斬斷毒品來源，挽救了無數家庭。

台東 警察 販毒

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