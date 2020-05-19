基隆畢典和畢旅照常舉辦 林右昌：不輕言取消

新冠肺炎疫情漸趨平穩，基隆市長林右昌今天說，畢業典禮和畢業旅行照常舉辦，不會輕言取消，至於畢業典禮家長是否到場觀禮，授權各校因地制宜彈性處理。

林右昌在市務會議後記者會表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續趨緩，基隆市到昨天為止共有7例陽性，6例已出院，目前無人居家隔離，居家檢疫有144人，都無身體不適，市府會持續關懷。

林右昌指出，畢業典禮和畢業旅行是學生很重要的回憶，不會輕言取消，畢業旅行原則上照常辦理，會請校方、家長及執行機構充分溝通，並依照中央規範妥善規畫。

他說，畢業典禮原則也如期辦理，並參照中央規範指引，過去可能在校生、畢業生和家長都會參加，由於防疫重要，建議今年以畢業生為主，妥適控制人數，至於家長是否到場觀禮，授權各校因地制宜彈性處理。

至於金鷹獎頒獎典禮，林右昌說，如期7月1日在仁愛國小活動中心舉辦，但為避免群聚，規劃獲獎學生326人分6梯次，輪流報到進場與合影，典禮除取消開場表演外並在結束後直播摸彩。

此外，媒體詢問，對於新內閣有何期許，林右昌指出，每屆內閣相信都是一時之選，也是行政院長蘇貞昌慎重規劃的結果，對於內閣深予期待，也希望他們能發揮所長，最重要基隆許多建設仍持續進行，希望繼續給予支持。