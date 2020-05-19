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疫情、颱風造成宜蘭血荒庫存剩6天 捐血站急求民眾捐血

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪永慶不動產520號召「防疫不可少、捐血不能停」，在礁溪國小廣場辦捐血活動，捐血者可獲衛生紙一串、酒精與溫泉米。圖／捐血站提供
礁溪永慶不動產520號召「防疫不可少、捐血不能停」，在礁溪國小廣場辦捐血活動，捐血者可獲衛生紙一串、酒精與溫泉米。圖／捐血站提供

之前因為疫情影響民眾出門意願，導致捐血量下降，最近又有颱風外圍環流及梅雨影響，使得宜蘭捐血站今天僅剩下6天血液庫存量，未達7至10天的安全庫存，捐血站急請民眾挽袖捐血救人。

礁溪永慶不動產520號召「防疫不可少、捐血不能停」，訂於5月20日上午9點至下午4點在礁溪國小前廣場舉辦捐血活動，提供熱血感恩禮包括衛生紙一串、酒精與溫泉米。

另外，宜蘭捐血站訂23日上午8點至下午5點，在宜蘭市擺厘路16之7號的宜蘭捐血站辦理捐血活動，捐血者可以參加摸彩，人人有獎。

宜蘭國際同濟會訂24日星期天上午9點至下午4點，在蘭城新月神農廣場、五穀廟對面舉辦捐血活動，捐血禮品是新月電影票1張或2台斤愛心米，各限量150份，送完為止，電影票有效期限1年。請在捐血前8小時不要飲酒，充足睡眠，莫空腹捐血。

宜蘭捐血站23日辦理捐血活動，捐血者可以參加摸彩，人人有獎，地點在宜蘭市擺厘路16之7號的捐血站。圖／捐血站提供
宜蘭捐血站23日辦理捐血活動，捐血者可以參加摸彩，人人有獎，地點在宜蘭市擺厘路16之7號的捐血站。圖／捐血站提供
宜蘭國際同濟會訂24日星期天，在蘭城新月神農廣場、五穀廟對面舉辦捐血活動，捐血可獲電影票1張或2台斤愛心米，各限量150份。圖／捐血站提供
宜蘭國際同濟會訂24日星期天，在蘭城新月神農廣場、五穀廟對面舉辦捐血活動，捐血可獲電影票1張或2台斤愛心米，各限量150份。圖／捐血站提供

捐血 電影 衛生紙

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