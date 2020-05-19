聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情、颱風造成宜蘭血荒庫存剩6天 捐血站急求民眾捐血
之前因為疫情影響民眾出門意願，導致捐血量下降，最近又有颱風外圍環流及梅雨影響，使得宜蘭捐血站今天僅剩下6天血液庫存量，未達7至10天的安全庫存，捐血站急請民眾挽袖捐血救人。
礁溪永慶不動產520號召「防疫不可少、捐血不能停」，訂於5月20日上午9點至下午4點在礁溪國小前廣場舉辦捐血活動，提供熱血感恩禮包括衛生紙一串、酒精與溫泉米。
另外，宜蘭捐血站訂23日上午8點至下午5點，在宜蘭市擺厘路16之7號的宜蘭捐血站辦理捐血活動，捐血者可以參加摸彩，人人有獎。
宜蘭國際同濟會訂24日星期天上午9點至下午4點，在蘭城新月神農廣場、五穀廟對面舉辦捐血活動，捐血禮品是新月電影票1張或2台斤愛心米，各限量150份，送完為止，電影票有效期限1年。請在捐血前8小時不要飲酒，充足睡眠，莫空腹捐血。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言