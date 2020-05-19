基隆校園大改造融入運動計畫 首部曲7校投入17.6億元
基隆市不少校園老舊，市府推出「美力校園運動計畫」三部曲，首部曲逐步興建完成與正在進行的學校工程，市府挹注7校總經費達17.6億元，新校舍有新的活動中心、運動場、田徑場等，融入運動計畫，讓學校建築翻新，甚至與地停車場計畫結合與建，嘉惠地方停車空間。
市府教育處長林祝里今天在市務會議後記者會指出，教育處擬具「美力校園運動計畫三部曲」，第一期「首部曲」中改造許畫，自2014年起動工、逐步興建完成與正在進行的學校工程，市府挹注7校總經費達17.6億元。
已完工的包括中正國中第一至三期全新海景校舍、暖暖高中色彩鮮明的活動中心及運動場、明德國中新建挑高明亮的明德樓與田徑跑道等校園綠建築各具特色；正在進行的仁愛國小與信義國小新校舍改建與兩校聯通停車場、中興國小全校翻新等。
林祝里說，市府打造友善校園空間為目標，規畫三階段的「美力校園運動計畫」，翻轉傳統學校建築，透過校園整體規畫配合城市美學設計，融合基隆港都文化與特色，提升校園建築美感。
林右昌表示，「美力校園運動計畫」為翻轉全市校園建築的整體性計畫，透過全校教職員生共同參與和對話，與經由建築專業團隊賦予校園硬體更多的想像與創新，讓全市國中小學校由裡到外、質到量、硬體到軟體得到全面性改善，提供師生優質教學空間，更能與周邊社區環境結為一體。
第二期「成銘曲」為即將進入設計規畫階段的成功國小、銘傳國中、大武崙森林運動公園等，工程總經費達7億餘元。第三期「美力圓舞曲」為共同擘劃新校園願景，形塑後積極向中央爭取老舊校舍改善經費。
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