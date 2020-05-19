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拾荒紓困每月5000 議員質疑很多艱苦人不知有此補助
疫情期間，買便當到回家吃的民眾增加，導致資源回收量大增，環保署針對資源回收個體戶，每人每月提高紓困補助5000元，但宜蘭縣只有118人受惠。縣議員陳鴻禧表示，很多拾荒者的生活艱苦，根本不知有此補助，縣環保局應該多宣傳。
環保局今天表示，全縣有列冊登記的資源回收個體戶二百多人，但環保署的關懷紓困補助以低收入戶及中低收入戶優先，所以才只有118人能領到補助，而且要看回收量多寡，每人每月最多補助5000元。
最近一兩年來，紙類等資源回收的價格都很不好，環保署訂有資源回收關懷計畫補助，針對資收個體戶每月補助3500元；縣議員陳鴻禧表示，最近遭遇疫情期間，大家減少出門聚餐，很多人買便當，導致空盒大量增加，而且全球生產及消費受疫情影響，導致塑膠類原物料及再生料市場價格下滑，更衝擊資源回收個體業者。
陳鴻禧質詢環保局時指出，環保署自5月1日至明年6月30日，針對各縣市列冊「資收關懷計畫」的資源回收個體業者補貼，提高為每人每月5000元，預計全年投入的8500萬元由回收基金支出。
他說，宜蘭卻只有118人可以領到補助，許多艱苦人是靠撿拾回收維生，但是因為沒有到鄉鎮市公所去列冊登記，所以無法領到補助，是否可以放寬規定，幫助真正需要紓困的拾荒者。
環保局長黃政釧表示，會透過各鄉鎮市公所加強宣傳，請資收者到公所辦理登記，才能請領補助；環保局也會向中央爭取放寬紓困補助標準，只要有固定且實際資源回收行為，盡量把非中低資格的「邊緣戶」也納入。
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