疫情趨緩基隆畢典、畢旅如期舉行 林右昌：不輕言取消

由於疫情有趨緩的現象，基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，畢業典禮、畢業旅行及金鷹獎頒獎典禮，這幾個活動對小孩來說都是非常的重要的事，本來的態度就是不輕言取消，市府最新的規畫是都會照常如期來舉行；為免太多人，畢典不一定邀家長和在校生，各校因地制宜。

林右昌說，昨天宣布取消基隆廟口夜市人流管制，朝恢復正常生活方向努力，接下來是畢業典禮要舉辦的時間，所以在畢業典禮、畢業旅行及金鷹獎頒獎典禮，這幾個活動對小孩來說都是非常的重要的事，本來的態度就是不輕言取消，市府最新的規畫是都會照常如期來舉行，但會請學校和家長、校內老師多溝通，凝聚共識，依中央防疫指揮中心的規範，讓孩子的畢業旅行能照常來舉辦。

林右昌表示，因為疫情趨緩，請學校如期地舉辦畢業典禮，但要依中央的指引及規範，以前畢業生、在校生、家長都會參加，人數非常多，會建議學校以畢業生為主，控制人數，家長是否到校，各校大小不一，可因地制宜。另外，金鷹獎會如期在7月1日舉辦，今年會在仁愛國小舉辦，因為空氣流通，可以把窗戶打開，並且將分階次頒獎，減少群聚。

至於學校開放的問題，林右昌指出，校內的空間還是維持不開放，學校戶外的空間原則上不禁止，但如民眾進入時要穿越校園內部核心的空間，就授權校長決定，如果單純戶外的空間是獨立進出的動線，持續進行開放的決定。

被問題有的縣市恢復已取消的龍舟賽，林右昌說，疫情雖趨緩，可以輕鬆但不能放鬆，不能全部都放，要以防疫為最優先，逐步往正常生活方向走，龍舟賽已宣布取消，目前沒有打算恢復。