環團反對焚化爐啟動 推台東為全面有機農業縣

台東環團在台東市東海國宅推動垃圾分類，資源回收達到70%，建議台東縣政府取消焚化爐啟動，推動台東為全面有機農業縣。

台東縣政府強調，啟動焚化爐計畫不變。環境保護聯盟台東分會昨天下午召開會議，表達反對台東重啟焚化爐、支持零廢棄理念，並邀請台北看守台灣協會秘書長謝和霖現場以電話連線表達意見，新竹縣反焚化爐自救會成員也在現場表達反對焚化爐在竹北興建。

會後環保聯盟台東分會聲明表示，反焚化爐和零廢棄運動是一體兩面，因為台東縣沒有工業汙染，更要極力反對比工業汙染更嚴重的焚化爐汙染。

目前台東、花蓮是全國友善環境農業重鎮，一大優勢是沒有工業空氣汙染。未來在農委會政策下，台東縣可望在5到10年內推動成為全面有機農業縣。

台東分會表示，零廢棄雖然沒辦法一蹴可幾，但台東巿東海國宅垃圾細分類回收站可達70%，擬進一步推動布尿褲和枯枝落葉、土砂回收等，即可達80%，剩下20%垃圾，和燃燒後的焚化爐底渣、飛灰約20%一樣。

「零廢棄運動」也是節能減碳運動，愛護環境運動，歡迎各社區、教會、社團到台東市東海國宅參觀，一起響應設置資源細分類回收站。

台東分會強調，資源回收細分類回收站讓居民可輕鬆慢慢地做好垃圾分類，是最好的環境教育。居民可以不必等垃圾車，不會因追垃圾車而發生交通事故。

台東南島社區大學預定一年內在台東達成推動建置100個資源細分類回收站，2年內建置超過300個回收站，普及各鄉鎮，並建置全縣資源回收物的物流去化系統，相信如此，台東焚化爐就沒有啟動的必要。

台東縣政府代理環保局長郭建成表示，零垃圾、零廢棄是目標，但無法一蹴可幾，再者台東的掩埋場已經飽和，現階段重啟焚化爐的目標不變，況且這是台東重大政策，相關預算也經縣議會通過。

郭建成強調，台東焚化爐預計7月發包修繕工程，施工2年後啟用焚化爐，屆時會挖出掩埋場的垃圾，與每日收運垃圾一起焚燒，預計1年多時間可燒完掩埋場垃圾。以目前外運高雄焚化的高成本來比較，台東自行開爐的成本較低，且垃圾處理不必受制於人。