農友讚防疫國家隊 花蓮大西瓜銷售看好

武漢肺炎確定病例連續10多天零新增，指揮中心曾擺出大西瓜代表台灣農產品優質。西瓜主要產區的花蓮已陸續上市，農友忙著採瓜裝箱出貨，讚揚防疫國家隊守住疫情，西瓜銷售看好。

農委會農糧署東區分署表示，花蓮大西瓜以華寶品種為主，今年1期作種稙面積約1400公頃以上，約占全國26%，產量約3萬3000公噸，109年產期自5月上旬起至6月中旬止。

花蓮大西瓜栽培主要分布在秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等源自中央山脈的水源流域，輔導產區農民團體建立品牌行銷，如花蓮縣蔬菜運銷合作社「蜜寶大西瓜」、玉溪地區農會「玉里大西瓜」、壽豐鄉農會「果艷大西瓜」、鳳林中心埔果菜運銷合作社「國宴瓜」及「總統瓜」等。

壽豐鄉農會「果艷大西瓜」的契作田區今天開園，農友忙著採瓜裝箱出貨，壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，原以為西瓜會滯銷、價格不好，但台灣守住疫情，感謝防疫國家隊的用心，以致後續農產品未受影響，加上最近天氣轉熱，對西瓜的銷售有很大幫助。

黃啟祥指出，果艷大西瓜種植面積7公頃，預估收成有1萬4000顆。今年成熟的西瓜比往年小，可能受到農民用肥、管理未盡理想，個頭雖小，口感、甜度都不差；今年還試種「妙鳳」品種的黃肉西瓜，但因果皮薄易裂果，收成只有7成。

農會說明，挑選西瓜的訣竅首先是觀察蒂頭果梗是否新鮮，略有捲曲，再看果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明，果臍窄小緊縮無凹陷，再用手輕拍彈，聽瓜聲應沉穩結實略具彈性。掌握這些小技巧，便容易挑選到美味多汁的優質西瓜。