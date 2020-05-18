農師傅補缺工月薪5萬多元超誘人 吸引科技業退休當農夫

農村缺工嚴重，宜蘭縣農會招募「農業師傅」補足人力缺口，即日起受理報名，面試通過後取得上工資格；若每月工作22天，加上獎勵金、交通津貼及務農基金等，平均最高月薪5萬2800元，在宜蘭算是不錯的收入，吸引不少人詢問報名。

農業師博一年一聘，工作1年後若表現不錯，繼續聘任。縣農會3年來共招募30名「農師傅」，由休閒農場或小農提出人力需求，縣農會扮演媒介平台及分配工作，這套制度操作下來，幾乎每位農師傅都可以領到平均5萬多元月薪，縣農會最近預計再招募5名農師傅、10名備取，經由農會完成教育訓練後，派工到申請需工的農業單位工作。

縣農會今天在員山鄉棗稻田有機農場舉辦招募說明會，農師博工作內容包括嫁接、剪枝、套袋、疏花、施肥、採收、噴藥、除草等，必須會開車或騎機車；日薪1400元工資，如果每月上工22天，除了月工資3萬800元外，每月還會發放最高8800元獎勵金、2200元交通津貼，為了鼓勵農師傅做滿1年，期滿會發給最高12萬元務農基金，享有勞健保、勞退提撥等補助。

縣農會總幹事陳誌銘表示，工資、獎勵金、交通津貼及務農基金加起來，平均月薪有5萬2800元，去年度計畫執行相當成功，縣農會依照各轄區不同作物的農忙時期，靈活調度人力，提供專業教育訓練，不僅可解決農業人力缺口，同時也培養新一代務農專業人才。

當了1年多「農師傅」的陳永澤表示，他原本從事太陽能科技業，不到50歲從職場退休，想過單純健康生活，於是報名獲選為農師傅，從中學到不少農業知識及栽培技術，除了擁有一份穩定收入，未來也可考慮以務農為業，開啟人生第二春。

縣農會歡迎有興趣務農者，即日起至5月21日向縣農會報名，農會官網有相關資料，也可洽詢電話03-9385963轉17謝小姐、轉18張小姐。