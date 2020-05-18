基隆廟口遊客總額管制 今起取消

基隆市長林右昌今天宣布，4月12日實施的基隆廟口、愛四路夜市人流管制，今午起取消；受疫情影響停課的社區大學春季班也在今天開學，恢復上課，但希望民眾仍要維持保持社交距離等防疫措施，繼續朝正常生活目標努力。

林右昌4月12日宣布廟口、愛四路夜市實施容留人數總量管制，上限2000人，後因疫情趨緩，5月1日連假起放寬到2500人，今天再宣布取消人流上限管制。管制期間，廟口同時段容留人數從未觸及上限，未曾管制遊客進入。

林右昌說，台灣疫情漸漸穩定，應該要朝恢復正常生活方向前進。廟口夜市人數上限管制雖取消，但用餐的隔板不會取消，同時必須維持社交距離，呼籲民眾與攤販、店家一同落實「防疫新生活運動」。

市府產業發展處市場及商業發展科長龔強說，4月12日到昨晚共管制36天期間，每天要安排25人次計算進出夜市人數，辦公室也要有人輪值統計，力求做好控管，減低疫情擴散風險。這段期間感謝民眾配合，希望大家能多多來廟口觀光旅遊。

基隆社區大學春季班原訂3月2日開課，但受疫情影響延期，因為疫情趨緩，今天恢復上課。林右昌說，已事先提醒社大在開學前要做好防疫措施，讓學員安心上課。

林右昌表示，「防疫可以輕鬆，但不能放鬆」，為維護民眾健康安全，市府仍會依中央指揮中心發布的防疫指引，公眾集會要做好體溫監測、動線規劃、消毒、個案通報流程等措施，個人也要維持勤洗手等健康習慣，照顧自己也保護他人。