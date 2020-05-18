嚴禁「鬼剃頭」 汛期宜蘭示範如何修路樹

5月進入颱風防汛期，宜蘭位處台灣東北方，颱風來襲首當其衝，常見公園路樹倒一堆，更糟是有時壓毀車輛或房舍。縣樹藝景觀所今天示範如何修剪樹木，採用兼顧樹形美觀與抗風能力的方式，進行預防性修剪。

宜蘭縣是全國第一個成立樹藝景觀所的樹木管理養護單位，對於修剪樹木的作法不是一只公文通知下去，而是要有專業修剪，並實際示範給大家看。

宜蘭鄉縣道路總長450公里、路樹共3萬4118株，縣長林姿妙今天要求樹藝所邀請相關管理單位及社區村里長觀摩，示範如何樹木修剪，她視自到員山鄉深洲大道宣導，希望修樹降低災害風險，並兼顧美觀及生命力。

宜蘭縣樹藝景觀所表示，剪除一般阻礙行車及視線的枝條，更採用兼顧樹形美觀與抗風能力的預防性修剪，包含樹冠內層疏剪及枯枝清除，減低風阻避免風倒，樹冠外層適度截剪，以降低高度或縮減樹冠等。

縣政府嚴禁便宜行事的「截頭式修剪」，破壞珍貴綠色景觀，強調下刀位置及刀法的重要性，避免留下突出枝條或造成過大傷口。

宜蘭最近將陸續完成蘭陽溪南北岸道路、192線道、宜18鄉道、宜12鄉道等樹木修剪，其他如羅東連絡道、宜25鄉道等也將在6月底前完成修剪施作，另外也會針對部分路樹較易倒伏的路段加強樹木支撐架調整或更換，盼有效降低颱風災損。