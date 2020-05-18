影／東台灣第一個 台東縣綠能推動辦公室今揭牌營運

台東縣政府今天上午11點由縣長饒慶鈴等人，揭牌成立東台灣第一個「綠能推動辦公室」並營運，將全力為台東提升再生能源設置，推動台東城市永續發展。

上午的揭牌儀式由經濟部能源局副局長李君禮、中華民國太陽光電發電系統同業公會理事長蔡宗融等人見證，揭牌營運。

饒慶鈴表示，台東縣擁有得天獨厚的天然資源，陽光充沛適合太陽能發展，又因位處板塊活躍地帶地熱資源豐富，台東具綠能發展潛力，台東綠能推動辦公室是東台灣第一個綠辦，展現台東縣推動綠能的決心。

她說，成立綠辦是她競選時的政見，很感謝經濟部能源局大力支持，讓她的政見得落現，由於台東縣的土地有9成屬國有地或涉及原住民傳統領域諮商同意權，發展再生能源，地方與中央、民眾及投資廠商間還有很多問題，需要大家一起努力來克服。

李君禮肯定台東縣政府大力推動再生能源，他要謝謝台東縣政府的努力，協助解決問題，當然也面對很多壓力跟挑戰，口灣能源98%是進口，自產能源才2%，為了國家的能源安全，台灣目前唯一能做的就是發展再生能源，台灣全島都具備發展太陽光電的條件，但要落實及成功推動，不只靠中央，還要地方實實在在的執行，台東綠能辦公室就是一個非常好讓政策落地的方式。

縣府表示，在綠能辦公室籌備期間，縣府團隊已完成全縣綠能發展潛力調查和綠能策略評估、建置完整綠能資料庫、成立綠能推動小組，未來台東綠辦將專責綠能策略研擬、綠能策略推廣和綠能申設行政服務等任務，讓有意願設置綠能的業者、縣民便捷的申設與諮詢窗口。