基隆廟口人流管制取消 市府：朝正常生活努力
新冠肺炎疫情趨緩，基隆市府今天宣布，即日起廟口夜市取消人流管制上限，市長林右昌說，市府仍會遵循中央防疫指引，目標要讓市民朝恢復正常生活方式努力。
為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，基隆市政府4月12日宣布在廟口夜市設置管制點，實施容留人數總量管制，同時間以2000人為上限，隨著疫情趨緩，4月30日放寬同時間容留人數總量管制至2500人。
基隆市長林右昌今天透過新聞稿指出，疫情在台灣逐漸穩定，應該要朝逐漸恢復正常生活方向前進，因此宣布即日起取消廟口夜市的容留人數總量管制，但用餐的隔板不會取消，維持社交距離，呼籲民眾、攤販和店家，做好個人防疫工作，一同落實「防疫新生活運動」。
另外，基隆社區大學春季班受到疫情影響，原定今年3月2日開課，市府評估疫情趨緩今天開學，林右昌說，他事先也提醒社大開學前須做好萬全防疫措施，讓學員都能安心上課。
「防疫可以輕鬆，但不能放鬆」，林右昌表示，為維護市民健康，市府仍會依中央指引完成防疫措施，請大家配合勤洗手、戴口罩等健康原則，照顧自己也保護他人。
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