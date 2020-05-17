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「吃軟不吃硬」紅心芭樂生乳捲、起士蛋糕 限定款熱銷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭棗稻田有機農場研發的紅心芭樂生乳捲，吃得到紅心芭樂的果肉，口感很特別。記者戴永華／攝影
宜蘭棗稻田有機農場研發的紅心芭樂生乳捲，吃得到紅心芭樂的果肉，口感很特別。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉及頭城鎮是紅心芭樂重要產地，這種「吃軟不吃硬」的水果是在地特色農產，有業者把它運用在甜點上，製成紅心芭樂生乳捲及紅心芭樂蛋糕，清爽可口，而這兩款產品也被當成招牌，最近參加宜蘭縣好食好物網路票選競賽。

芭樂是常見的平民水果，但市面上有另一款以紅色果肉聞名的「紅心芭樂」，富含類胡蘿蔔素及茄紅素等營養物質，果肉是均勻的胭脂紅色，「軟、紅、甜、香」是最大特點。

市售紅心芭樂有「宜蘭紅心芭」跟「彩虹芭」兩種，前者軟Q且香氣足夠，皮色略帶黃綠且有紅暈，主要產地在宜蘭；後者口感清脆是芭樂的綠皮色，產地在高雄，宜蘭紅心芭樂的價格略高。

員山鄉原本就是栽種芭樂的主要產地，近年來針對紅心芭樂品種加以改良後，口感與香氣更足夠，每年進入夏天是重要產季，市場上很搶手，更吸引業者發揮巧思，把紅心芭樂融入甜點。

員山鄉棗稻田有機農場研發一款「紅心芭樂生乳捲」，以紫羅蘭麵粉製作蛋糕體，包裹紅心芭樂與順口的奶霜做為內餡，一口咬下還吃得到果肉，業者最近以這款熱銷的生乳捲，報名參加宜蘭好食好物票選。

另外礁溪品文旅飯店也以紅心芭樂果泥製作「紅心芭樂起士蛋糕」，香醇清爽，入口有著芭樂香、起士蛋糕濃郁，是在地獨家口味，品文旅也以這款甜不而膩的蛋糕參加好食好物票選。

宜蘭縣政府舉辦好食好物網路票選到5月底截止，日前這兩款紅心芭樂甜點在活動會場亮相時，頗受好評，連縣長林姿妙都大讚好吃。

礁溪品文旅飯店以紅心芭樂果泥製作「紅心芭樂起士蛋糕」，在地獨家口味，香醇清爽，報名參加縣府舉辦的網路票選。 圖／品文旅飯店提供
礁溪品文旅飯店以紅心芭樂果泥製作「紅心芭樂起士蛋糕」，在地獨家口味，香醇清爽，報名參加縣府舉辦的網路票選。 圖／品文旅飯店提供

甜點 林姿妙

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