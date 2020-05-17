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台東推土地活化 關山親水公園東遊季用地爭議解套

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影

台東縣政府近年來推動土地活化利用，積極透過都市計畫變更，並執行山坡地解編，不僅讓上萬民眾受惠，也讓關山親水公園、縣農會東遊季用地爭議解套，縣府更因此獲縣農會捐贈抵費地1.2公頃，價值約2億元。

台東縣不只很多建設受限土地法令，甚至民眾日常生活都被土地法令束縛，如成功鎮民世居當地數十年，甚至上百年，都計相關法令卻是民國53年才在台灣實施，成功鎮多數土地被畫為山坡地，鎮民想修住家廁所，還得提水土合持計畫。

台東縣長饒慶鈴認為地方建設不應被法令綁死，積極推動土地活化利用，不僅要求縣府地政處著手山坡地解編，嘉惠民眾，也藉都市計畫變更，為關山親水公園、縣農會東遊季土地爭議解套。

台東縣關山鎮親水公園21年前設置，曾是國內知名點，也曾創下年入園遊客破百萬紀錄，但受限園區土地為農牧用地，園區遊憩設施老舊毀損無法修繕，以致逐漸沒落，去年入園才9 萬人次，經關山鎮長戴文達4年爭取，終獲縣府有條件將園區土地變更為遊憩設施及公園用地，讓親水園重獲生機。

縣農會東遊季是縣內溫泉泳池、SPA設施最完善的遊憩區，基地面積約6公頃都屬農業區，20幾年前，前總幹事賴文俊配合當時新興的休閒農業旅遊，闢設東遊季。

縣農會坦言，礙於土地屬農地，區內游泳池是以「農用蓄水池」名義開挖，有80幾間客房的「飯店」卻是「農民活動中心」，看似妾身不明，但依農委會規定是可以對農民提供旅宿服務，只是住的遊客未必是農民。

東遊季經縣府協助在108年底前完成變更為溫泉專業區後，泳池已合法，不僅能轉型申請旅館登記，未來也可以增建飯店與遊憩設施。

縣農會也兌現承諾，捐贈台東縣政府24筆，農會所有在台東市區土地共1.2公頃。

縣府建設處長許瑞貴表示，相關土地上周五已登錄為縣府資產，作為台東市鯉魚山、體育場、鐵花村周邊市容景觀改造的公共設施用地。

關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，空中俯瞰園區顯得荒廢淒涼。圖／關山鎮公所提供
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，空中俯瞰園區顯得荒廢淒涼。圖／關山鎮公所提供
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影
關山親水公園因園區為農牧用地，遊憩設施毀損無法申請經費修繕，園區顯得荒廢淒涼。記者羅紹平／攝影
台東縣農會東遊季游泳池是台東設備最完備的SPA泳池，早年是以農用蓄水池名義設置。記者羅紹平／翻攝
台東縣農會東遊季游泳池是台東設備最完備的SPA泳池，早年是以農用蓄水池名義設置。記者羅紹平／翻攝

台東 農民 溫泉

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