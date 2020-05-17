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花蓮家扶招募寄養家庭 籲大眾一起為愛接力

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
寄養家庭媽媽邱瓊慧（左三）受到母親陳秀琴（左四）的影響，開始成為寄養家庭，與胡士琴媽媽（左一）、劉真妏媽媽（左二）分享養育寄養孩子的經驗。記者王思慧／攝影
寄養家庭媽媽邱瓊慧（左三）受到母親陳秀琴（左四）的影響，開始成為寄養家庭，與胡士琴媽媽（左一）、劉真妏媽媽（左二）分享養育寄養孩子的經驗。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府自民國70年開始委託花蓮家扶中心辦理寄養家庭服務，目前花蓮共有47戶寄養家庭，照顧57名縣府寄養安置的兒童及少年。其中有一對母女先後成為寄養家庭，不但讓自己的孩子學會同理心，自己也有成長，建議想成為寄養家庭的愛心人士要有耐心和用心，打開家門「一起為愛接力」。

花蓮家扶中心今天舉辦「一起為愛接力」記者會，邀請3家寄養家庭分享照顧孩子的經驗。寄養家庭媽媽邱瓊慧說，受到母親長達17年的寄養家庭影響，成家後也想成為寄養家庭，特別跟自己的2個孩子說，雖然家裡多了1個小孩，對他們的愛還是不變，孩子們也很支持並學習同理心，到現在成為寄養家庭已有6年的時間。

邱瓊慧表示，其中一個小孩是患有亞斯伯格症的阿凱，當初不了解這個症狀，需要更大的耐心，幾乎都是學校醫院兩頭跑，透過家扶社工、醫院心理師幫忙輔導，經過馬術治療、遊戲治療等，也理解他，之後就愈帶愈順手，目前已接手照顧3個小孩。

邱瓊慧的媽媽陳秀琴說，自己很喜歡小孩，連帶影響女兒，大部分都是帶嬰兒，養育一段時間後就給其他人領養，時間都不會很久，最快幾個月就被領養走，「可能今天看一看，明天就帶走了」，有點不捨。寄養家庭除了愛心，最主要是要有耐心、用心，帶小孩的狀況很多，邊帶邊學習，自己也成長許多，尤其看到小孩有進步的時候，那種快樂不可言喻。

花蓮家扶中心主任施政延表示，照顧創傷兒少需要有極大的耐心及具備創傷知情概念，是半專業的人力，然而目前47戶在職家庭照顧者，有半數年齡落在56至65歲之間，寄養家庭年齡老化，新加入的寄養家庭數量趕不上流失的數量，呼籲社會大眾一起為愛接力，打開家門守護孩子，成為創傷孩子的避風港。有興趣擔任寄養家庭者，請洽花蓮家扶中心寄養組(03)824-6531。

花蓮家扶中心今天舉辦「一起為愛接力」記者會，呼籲大眾打開家門守護孩子。記者王思慧／攝影
花蓮家扶中心今天舉辦「一起為愛接力」記者會，呼籲大眾打開家門守護孩子。記者王思慧／攝影
花蓮家扶中心今天舉辦「一起為愛接力」記者會，邀請3家寄養家庭分享照顧孩子的經驗。記者王思慧／攝影
花蓮家扶中心今天舉辦「一起為愛接力」記者會，邀請3家寄養家庭分享照顧孩子的經驗。記者王思慧／攝影

寄養家庭 家扶中心 愛心

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