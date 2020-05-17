海科館辦水上活動 林右昌推觀光視察步道

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情漸趨平穩，各縣市力推觀光，基隆市府現正整修步道，預計7月前完工；海科館則推出浮潛及獨木舟一日課程，邀請民眾體驗海洋魅力。

斥資新台幣1700萬元的「白米甕、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周邊環境整修工程（第一期）」現正如火如荼展開。基隆市府今天表示，市長林右昌日前徒步勘查並聽簡報後指出，市府規劃串聯白米甕步道與球仔山步道路線，北起光華路，途經日治時期即存在的白色基隆燈塔。

林右昌說，向上步行至暗砲台及觀測站可縱覽基隆全港山海城形勢，可近觀郵輪入港，再往上行經過白米甕尖可遠眺基隆嶼，欣賞海天一色無敵海景。

林右昌表示，南側可由中山三路16號碼頭公車站上山，沿途經過「築港出張所官舍（高遠新村）」及高遠橋蜿蜒至球仔山燈塔，至此與白米甕山區及基隆燈塔，雙塔遙遙相望，接著下行鄰近有抱石九爪樹和竹林區，若再往上行，可抵達火號山頂，遠眺基隆嶼、和平島。

此外，國立海洋科技博物館推出海灣浮潛及獨木舟親海一日課程，包含獨木舟和浮潛二合一，每4人就有一名專業教練指導和助教隨行，還包含午餐與趣味教學娛樂活動。館長陳素芬表示，鼓勵民眾在安全社交距離下多親近大自然，海科館也會做好防疫工作，請民眾不用擔心，歡迎民眾報名參加。