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原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為暗砲台景點。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為暗砲台景點。圖／基隆市政府提供

基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線。基隆市長林右昌率隊勘查後說，步道沿途除可欣賞山海美景，還有暗砲台、白米甕尖、火號山頂等私房秘境，未開闢前已有國內山友及國外觀光客尋訪，相信完工後對推動基隆觀光大有助益。

1日雙塔步道是「大基隆歷史場景再現整合計畫」的一環，第1期工程經費1700萬元，由都市發展處發包整修白米甕、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周邊環境，串連基隆燈塔與球仔山燈塔。

都發處長徐燕興說，兩座燈塔原本就自有步道，吸引登山隊或民眾爬山、健走。早年兩座燈塔有步道相通，如今有幾處因泥濘或地形限制成為斷點，1日雙塔工程就是重新規劃路線施工串聯。

徐燕興表示，1日雙塔步道完工後，單程約要2小時，因為兩座燈塔附近都有公車站牌，不想來回各走一趟的遊客，也可以選擇搭公車。

林右昌今在臉書表示，日前與副市長林永發及相關局處人員，花了近3小時徒步勘查施工中的路線。北端從光華路入口進入先經過白色基隆燈塔，向上走會看到少為人知的暗砲台、觀測站，在那兒可遠眺基隆港、市美景，近觀國際郵輪進港。

沿著步道再往上走，白米甕尖是山友私房秘境，可眺望基隆嶼，欣賞180度無敵海景。後段會經過「築港出張所官舍（高遠新村）」及高遠橋，再沿蜿蜒山路走向球仔山燈塔。附近有抱石九爪樹、竹林區等具潛力景點，登山火號山頂更有360度好視野。

林右昌說，雙塔步道串聯西岸大歷史場景，有壯闊山海風景，還有穿行海岸山丘原始林秘道，可體驗靜謐山城慢活悠閒風情。這條步道兼具古蹟、燈塔、自然景觀、文化資產資源，相信完工之後，會成為遊客喜愛的登山遊憩路線。

基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為球仔山燈塔。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為球仔山燈塔。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，沿途可飽 覽港市美景。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，沿途可飽 覽港市美景。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為球仔山燈塔。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新旅遊路線；圖為球仔山燈塔。圖／基隆市政府提供

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