徐榛蔚籲通過礦石稅 議員希望縣府說清楚

花蓮礦石開採景觀維護特別稅4年開徵，期限6月底屆滿，因議員對稅收用途存疑，縣議會待定期會再討論。花蓮縣長徐榛蔚今天對礦石稅表態，指出稅收用在社會福利上，若沒有在本月底通過，1個月將短少7、8000萬元稅收。花蓮縣議員張美慧說，沒辦法知道預算是哪一筆的經費來源，請縣府說清楚。

徐榛蔚今天出席花蓮家扶寄養家庭招募記者會，她致詞表示，花蓮縣礦石特別稅的徵收，增加花蓮的財務運作，能推動非常多的縣政，包括福利、長照、老人和建設等，這都是統收統支。花蓮好不容易開拓現有的收支財源的收入，希望議員在5月底前一定要通過礦石稅，因為還要送中央審查，若5月底沒通過，花蓮縣府1個月會少8千萬的地方稅收，相信每個議員都知道每個支出項目。

民進黨縣議員張美慧指出，礦石稅留待5月25日定期大會開議後審議，縣府說礦石稅的收入是用在花蓮的社會福利支出，但預算是統收統支，沒有辦法說知道哪一筆預算是哪一筆的經費來源，指控縣議會不支持這筆預算，就是在打壓花蓮的社會福利工作，這個帽子扣太大了。