影／「Jolin」來了 基隆廟口夜市今晚人氣回籠還有演唱

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「Jolin」來了！基隆廟口夜市人氣回來了還有演唱。記者游明煌／攝影
「Jolin」來了！基隆廟口夜市人氣回來了還有演唱。記者游明煌／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布台灣今天沒有新增新冠肺炎確診病例，首度連9天零確診，基隆廟口、愛四路夜市今晚人氣回籠，管委會及攤商估計回來七成，主要是因為連續多日零確診，加上今天天氣非常好，夜市晚間還有街頭藝人演奏及演唱，帶動不少人氣。

街頭藝人曉光、阿儒自4月起就到廟口夜市演奏及演唱，帶動不少人氣，今晚2人的表演，吸引不少逛街的遊客駐足，邊吃邊聽他們唱歌，如痴如醉。今晚夜市人潮比上一周多很多人。一名攤商說，人氣回來六、七成，比以前好多了。很多排隊名店都已大排長龍，現場用餐的座位生意也都很好。

曉光、阿儒說，自從疫情發生後，夜市人潮少了，街頭藝人表演收入也減了非常多，但今晚人潮真的多了不少，人氣似乎有點回來了，他們自4月起來表演，希望拉抬人氣，也讓遊客聽他們唱歌，互相幫忙。

愛四路攤販管理委員會秘書蔡毓琳表示，今晚人氣回來不少，主要是多天來的零確診的闗係，現場用餐也都有使用隔板，防疫的要求仍嚴格執行，尤其外地遊客很多，大家對夜市的信心僈慢回來了。

「Jolin」來了！基隆廟口夜市人氣回來了還有演唱。記者游明煌／攝影
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「Jolin」來了！基隆廟口夜市人氣回來了還有演唱。記者游明煌／攝影
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夜市 街頭藝人 疫情

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