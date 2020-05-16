國中會考基隆考場1件違規 考生數學科帶量角器

國中教育會考首日基隆考區到考率約99.18%，3個學校試場都沒有發燒個案，整體考場秩序大致良好，但有一名考生在考數學時帶量角器，為違規行為。

基隆考區有3066位考生報考。早上考社會及數學2科，缺考人數各為26人；下午考國文及寫作測驗，缺考人數則分別為25及29人，統計今天到考率約近99.18%。基隆考區無發燒個案，整體考場秩序大致良好。

基隆考區設基隆女中、基隆高中及基隆海事3所學校，因應防疫措施，試場冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10 公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度

教育處長林祝里到考場視察，她說，考場管制進出場動線嚴格，所有人員戴口罩並量測體溫。各考場依據中央流行疫情指揮中心建議，不開放陪考，國中各校由校長、主任和老師們帶領學生志工一起為考生服務。

明天考試第二天，上午則進行自然科及英語科2科考試，中間休息半小時，因為英語聽力測驗將暫停施測，11時30分結束考試。明天要帶准考證及佩戴口罩，並提早半小時以上到達考場。