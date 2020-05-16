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花蓮七星潭流浪狗疑遭毒虐殺 愛狗人士怒：睡得著嗎?

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書
花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書

花蓮知名景點七星潭近日傳出流浪狗疑遭毒、虐殺事件，有4隻浪浪慘遭毒手，其中3隻疑遭毒殺，另外一隻疑被繩子勒斃。愛狗人士林小姐怒向警方報案，並將此事貼上臉書，怒問凶手「半夜睡得著嗎？」

七星潭風景區是花蓮知名的人氣景點，因空間開闊，也成流浪犬聚集處，平日約有30多隻流浪犬在附近出沒。

愛狗的林小姐昨早在七星潭附近看到一隻流浪犬躺在路邊，脖子上有一條童軍繩，懷疑牠遭人勒死。

她在臉書PO上被勒死的「大黃」相片，表示「大黃」是公犬，年約3、4歲，她餵食多年，「大黃」和朋友們平日棲息的沙灘就在海巡署前面，白天在草叢裡，吃飯出來，吃飽就回草叢，晚上才出來沙灘睡覺，「大黃」很乖，不和同伴打架，不會吠人更不會追車追人，竟然慘遭毒手。

林小姐說，附近施作工程的一位陳老闆告訴她，昨早他的員工也發現海巡署前面涼亭下，也有一隻大狗無故死亡，身上沒明顯外傷，但滿嘴鮮血。

另外，她今天詢問海巡人員，才知道同一片沙難，還有另外兩隻浪浪也在昨天清晨死亡，短短兩天就有4隻毛小孩慘遭殺害。

「半夜睡得著嗎？」林小姐怒說，對毛小孩下手的變態行為令人髮指，她已報警並製作筆錄，盼警方早日找出凶手，不要讓毛小孩再受害。

花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書
花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書
花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書
花蓮知名景點七星潭風景區，傳出毛小孩疑遭毒、虐殺事件。圖／翻攝林小姐臉書

海巡署 毛小孩 流浪犬

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