防疫自然不缺課 羅東教捲尺測沙崙水面膜防土流失

林務局羅東林區管理處防疫開自然課，由羅東自然教育中心帶學生逛沙灘、走保安林，用捲尺量沙崙高度，用風車測防風能力，還教大地與樹木的活知識，量測班級桌椅及學校樹木，估算需要多少時間才能固定這些二氧化碳，教製大地水面膜，攔截雨水，讓土壤不被淋溶流失。

防疫期間，羅東林區管理處為讓大眾瞭解海岸保安林的重要性及宜蘭海岸沙崙特色，由羅東自然教育中心設計「海岸保安林環境教育課程」，走進校園，帶領學生戶外學習，學生用捲尺與數學計算海岸林與沙崙高度，運用風車轉速，觀察記錄海岸林防風功能。

同時，也趁機認識海岸林的植物，找尋藏身其中的生物，更串聯人文歷史，訪談地方耆老，構建整體海岸林地區歷史，參與課程包括壯圍鄉過嶺國小、蘇澳鎮育英國小，將持續與壯圍鄉大福國小、五結鄉利澤國中、利澤國小、蘇澳鎮岳明國小合作發展活動課程。

另外，除合作課程，羅東自然教育中心為解決目前疫情期間學生無法參加校外教學的問題，也主動到校服務，針對不同年齡層提供延伸學校課程的學習內容，開放30場付費到校教學名額，每場500元，讓學生不用出校園，也能接觸到森林知識。

羅東林區管理處指出，課程開放宜蘭縣高中以下學校預約，規畫以森林及林業相關環境教育課程為主軸，國小一二年級可以五官來感受森林、愛上大樹，培養觀察能力，三四年級則學習樹木與碳吸存的關係，實際動手測量學校的樹木，了解不同樹種的固碳能力，討論生活中減碳行動，五六年級學習樹木截流雨水與保水能力，製大地水面膜，了解樹木水土保持功能。

而國中課程，學生可以動手拼造原住民傳統家屋模型，認識台灣獨特的原住民文化，高中生則結合時事議題，討論國土規畫，學習獨立思辨與論述的能力，用不同的方法加深課堂學習成果。