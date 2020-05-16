快訊

【測速照妖鏡4】超速寬容值廢不廢？消基會：錯誤觀念就要改

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

防疫自然不缺課 羅東教捲尺測沙崙水面膜防土流失

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
林務局羅東林區管理處防疫開自然課，由羅東自然教育中心帶學生逛沙灘、走保安林，用捲尺量沙崙高度，用風車測防風能力。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處防疫開自然課，由羅東自然教育中心帶學生逛沙灘、走保安林，用捲尺量沙崙高度，用風車測防風能力。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處防疫開自然課，由羅東自然教育中心帶學生逛沙灘、走保安林，用捲尺量沙崙高度，用風車測防風能力，還教大地與樹木的活知識，量測班級桌椅及學校樹木，估算需要多少時間才能固定這些二氧化碳，教製大地水面膜，攔截雨水，讓土壤不被淋溶流失。

防疫期間，羅東林區管理處為讓大眾瞭解海岸保安林的重要性及宜蘭海岸沙崙特色，由羅東自然教育中心設計「海岸保安林環境教育課程」，走進校園，帶領學生戶外學習，學生用捲尺與數學計算海岸林與沙崙高度，運用風車轉速，觀察記錄海岸林防風功能。

同時，也趁機認識海岸林的植物，找尋藏身其中的生物，更串聯人文歷史，訪談地方耆老，構建整體海岸林地區歷史，參與課程包括壯圍鄉過嶺國小、蘇澳鎮育英國小，將持續與壯圍鄉大福國小、五結鄉利澤國中、利澤國小、蘇澳鎮岳明國小合作發展活動課程。

另外，除合作課程，羅東自然教育中心為解決目前疫情期間學生無法參加校外教學的問題，也主動到校服務，針對不同年齡層提供延伸學校課程的學習內容，開放30場付費到校教學名額，每場500元，讓學生不用出校園，也能接觸到森林知識。

羅東林區管理處指出，課程開放宜蘭縣高中以下學校預約，規畫以森林及林業相關環境教育課程為主軸，國小一二年級可以五官來感受森林、愛上大樹，培養觀察能力，三四年級則學習樹木與碳吸存的關係，實際動手測量學校的樹木，了解不同樹種的固碳能力，討論生活中減碳行動，五六年級學習樹木截流雨水與保水能力，製大地水面膜，了解樹木水土保持功能。

而國中課程，學生可以動手拼造原住民傳統家屋模型，認識台灣獨特的原住民文化，高中生則結合時事議題，討論國土規畫，學習獨立思辨與論述的能力，用不同的方法加深課堂學習成果。

詳細活動訊息可上羅東自然教育中心官方FB頁(https://www.facebook.com/luodong/)羅東自然教育中心部落格（http://luodong-nec.blogspot.com）查詢，或電洽（03）9540823。

羅東自然教育中心教大地與樹木的活知識，製大地水面膜，攔截雨水，讓土壤不被淋溶流失。圖／林務局羅東林區管理處提供
羅東自然教育中心教大地與樹木的活知識，製大地水面膜，攔截雨水，讓土壤不被淋溶流失。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 原住民 面膜

延伸閱讀

防疫新生活示範選定鬍鬚張 陳時中：其實我沒有很常吃

14國視訊會議 陳時中：盼台灣模式成為防疫典範

影／銅鑼鄉長補選防疫「升級」中選會副主委扮秘密客

49歲男神胡兵凍齡靠「泥狀面膜」！5大步驟超前部署

相關新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

第三屆中華雅石藝術總會交接典禮今天在基隆市東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，藝人許效舜接任總會長，被媒體問到有關對參選下屆基...

黃蜂颱風海警發布 台東綠島、蘭嶼目前滯留1427人

中央氣象局今天上午11點30分發布黃蜂颱風海上颱風警報，東部海域恐出現較大風浪，東部航務中心一早公告台東往返蘭嶼船班明天...

影／東北角、基隆大雷雨 瑞芳往九份102線泥流水淹路面

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，基隆、瑞芳今天下午出現大雷雨，瑞芳往九份的汽車路，靠近九號停車場，因突發大雨致泥水沖刷至1...

疫情趨緩 饒慶鈴：台東開放縣內國中小學校際交流

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，台東縣長饒慶鈴今天宣布「即日起恢復開放台東縣內國中小學校際交流參訪等，至於縣外校際交流參訪及畢...

近距離探索巨口鯊、深海世界 海科館典藏館今明免費看

基隆國立海洋科技博物館研究典藏中心1樓的典藏展示館，原僅於周六或特殊時間才對外開放參觀，因新冠疫情影響，今年度均未有機會...

梅雨前好天氣上宜蘭抹茶山 五峰旗停車場一早啟動管制

礁溪鄉五峰旗風景區停車場今天上午8點40分，因停車量達到百分之50，啟動流量管制。

花蓮礦石特別稅…再議 恐短收8千萬

花蓮礦石開採景觀維護特別稅4年開徵期限今年6月底屆滿，縣府擬自治條例草案提送議會，盼接續從7月1日開徵。縣議會本次臨時會昨最後一天，議員對稅收用途存疑，也不滿審查期間遭惡意抹黑，討論無結果，議長張峻裁示定期會再討論。

礁溪溫泉季停辦 改優惠促銷

新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣礁溪鄉公所昨宣布，今年「夏戀礁溪溫泉季」停辦。業者坦言，疫情衝擊、活動停辦，一定會受影響，只能改以優惠促銷自救，或搭配抹茶山、賞螢行程拉抬業績，幸而疫情趨穩，帶動民眾出遊意願，6月訂房詢問度高，預估暑假將明顯增加。

林開郡洋樓設鋼架 基市府促保留原貌

基隆「林開郡洋樓」被謠傳為全台十大鬼屋之一，有近90年歷史，上月間外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公安，要求屋主維修改善，建議加入「私有老建築保存再生計畫」，為老屋另尋春天。

服務台東銀髮 「快樂運動館」啟用

台東天主教聖母醫院將閒置多年的東區職訓中心宿舍建物，打造台東唯一的「快樂運動館」，昨天正式揭牌啟用，日後提供給高齡長輩健康服務，及培養高齡體適能指導員和高齡運動教練的教育培訓進修基地。

阿公阿嬤包檳榔養大 林崇佑當國手奪金獲總統教育獎

阿公阿嬤帶大的台東大學附屬體中高三學生林崇佑，去年當選國手獲世界中學運動會金牌及世界青少年柔道公開賽金牌，優異表現讓他獲得今年台東唯一總統教育獎。

礁溪溫泉飯店6月訂房回溫 業者：期待人多又怕太多

疫情衝擊，宜蘭縣礁溪溫泉飯店平均住房下降，但業者發現，隨著疫情趨穩，出遊人潮似乎有湧出的跡象，６月中旬訂房詢問度高，訂單...

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。