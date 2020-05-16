德籍女遊客因疫情滯留 大讚台灣人友善防疫棒

2名德國籍女遊客3月入境台灣，因疫情滯留至今，2個多月來玩遍台灣各地，還有熱情旅宿業提供優惠房價。她們說，台灣人很友善、防疫做得好，若疫情趨緩，打算帶著家人來旅遊。

在花蓮經營青年旅舍的許姓業者今天告訴中央社記者，旅舍的客人30歲梅蘭妮（Melanie）3月3日從德國入境台灣後，展開環島旅遊；另一名德國籍的19歲梅爾（Merle）3月18日從寮國入境後，還先在台北接受14天居家檢疫。

她們表示，各自在台灣旅行後，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，航班停飛，2人被迫留在台灣。由於曾旅遊花蓮，覺得花蓮的山海很美，旅舍業者有提供便宜住宿，最後決定在滯台期間暫住花蓮。

許姓業者指出，疫情爆發前，店裡外國遊客占50％以上，現在還會出現店內外國遊客幾乎都是滯留在台灣，特別提供半價優惠，減輕住宿負擔，因為吃喝玩樂都一起，彼此成為朋友。

梅蘭妮說，在台灣旅遊期間，不定時將旅遊經驗打成文章分享給親友，上傳的阿里山、日月潭、小琉球照片讓不少人都以為她還在周遊列國，一聽到這些景點都在台灣，引起大家高度興趣，打算趁疫情結束後，組團來台旅遊。

梅爾表示，她旅經日本、泰國、寮國，到台灣後碰上疫情延燒，台灣的防疫做得很好，她的家人都很放心，甚至要她暫時不要回德國，能留多久就待多久。

對於台灣的印象，2人都說，台灣人的熱情、善良，讓她們非常感動，還有很多好吃美食可選擇，幾乎沒有吃不慣的口味，而花蓮的山海是最喜歡景色。

她們表示，目前旅遊簽證已經自動延長60天，接下來打算到台北學習中文，也向收留她們的旅宿業者約定，未來一定還會回來花蓮與大家相聚。