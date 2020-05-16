影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ
第三屆中華雅石藝術總會交接典禮今天在基隆市東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，藝人許效舜接任總會長，被媒體問到有關對參選下屆基隆市長的規畫，許效舜說，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，人在做，天在看，他規畫選市長「係金ㄟ」，如果最後決定了，絕對不會被摸頭。
許效舜有意參選下屆基隆市長，頻回基隆經營，動向引人關注。許效舜說，這件事已經足足慢了8個月，但這股力量還是存在的，他現在已開始建構不一樣的部隊，有空軍、海軍、海軍陸戰隊，還有看不到的「黑鷹部隊」，他是一個希望做事的人，不是希望做官的人，只要有合理性、正當性，他會把事情做到好，只要基隆鄉親給他機會，他會讓基隆不一樣。
許效舜表示，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，神聖任務，全力以赴。很多市民會問，到底是真是假，他要告訴市民「係金ㄟ」，他要讓中央知道，要讓市民了解，市民要覺醒醒，這一次不一樣了，如果他要參選，絕對不會被摸頭。
「現在有很多人要來搓，但是阿舜仔的頭是四角的、大顆的，說什麼五四三的我聽不懂」，許效舜說，他不是要來做官，做不到的他不會講，一定會有人要來「搓」， 他要講真話，各大政黨有很多的頭人有來找他，他唯一的堅持就要為基隆人好，能為基隆人做什麼事才是重點，他要讓基隆人有尊嚴，大家一起來經營基隆。
他何時會決定參選？許效舜說，只要有正常性、合理性他一定當仁不讓，有一些長輩說，他當藝人涼涼的，為何要抓一尾蟲在屁股騷幹嘛，但他不認為如此，他希望讓大家一起往前進，讓基隆人找回尊嚴。
想當一位「石頭市長」？許效舜大笑一聲說，石頭本身是他喜歡的東西，石頭是很根基的文化傳承，但滾石不生苔，基隆市多雨，屋頂會長草，很古老，舊屋率也很高，交通也要整頓，這不是誰的是事，是所有人的事。
「我現在也在等待」許效舜說，他的知名度、思維的堅定性、能言善道都很強，如果他確定要出來選市長，各政黨都認為是一個絕對要面對的對手，有人說沒有黨就不用選，他不認同，「基隆人就是一個黨」，基隆人要爭取自己的權益，這就是力量，時機成熟了，他就會出來選。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言