影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

第三屆中華雅石藝術總會交接典禮今天在基隆市東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，藝人許效舜接任總會長，被媒體問到有關對參選下屆基隆市長的規畫，許效舜說，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，人在做，天在看，他規畫選市長「係金ㄟ」，如果最後決定了，絕對不會被摸頭。

許效舜有意參選下屆基隆市長，頻回基隆經營，動向引人關注。許效舜說，這件事已經足足慢了8個月，但這股力量還是存在的，他現在已開始建構不一樣的部隊，有空軍、海軍、海軍陸戰隊，還有看不到的「黑鷹部隊」，他是一個希望做事的人，不是希望做官的人，只要有合理性、正當性，他會把事情做到好，只要基隆鄉親給他機會，他會讓基隆不一樣。

許效舜表示，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，神聖任務，全力以赴。很多市民會問，到底是真是假，他要告訴市民「係金ㄟ」，他要讓中央知道，要讓市民了解，市民要覺醒醒，這一次不一樣了，如果他要參選，絕對不會被摸頭。

「現在有很多人要來搓，但是阿舜仔的頭是四角的、大顆的，說什麼五四三的我聽不懂」，許效舜說，他不是要來做官，做不到的他不會講，一定會有人要來「搓」， 他要講真話，各大政黨有很多的頭人有來找他，他唯一的堅持就要為基隆人好，能為基隆人做什麼事才是重點，他要讓基隆人有尊嚴，大家一起來經營基隆。

他何時會決定參選？許效舜說，只要有正常性、合理性他一定當仁不讓，有一些長輩說，他當藝人涼涼的，為何要抓一尾蟲在屁股騷幹嘛，但他不認為如此，他希望讓大家一起往前進，讓基隆人找回尊嚴。

想當一位「石頭市長」？許效舜大笑一聲說，石頭本身是他喜歡的東西，石頭是很根基的文化傳承，但滾石不生苔，基隆市多雨，屋頂會長草，很古老，舊屋率也很高，交通也要整頓，這不是誰的是事，是所有人的事。