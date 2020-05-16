快訊

【測速照妖鏡4】超速寬容值廢不廢？消基會：錯誤觀念就要改

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影

第三屆中華雅石藝術總會交接典禮今天在基隆市東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，藝人許效舜接任總會長，被媒體問到有關對參選下屆基隆市長的規畫，許效舜說，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，人在做，天在看，他規畫選市長「係金ㄟ」，如果最後決定了，絕對不會被摸頭。

許效舜有意參選下屆基隆市長，頻回基隆經營，動向引人關注。許效舜說，這件事已經足足慢了8個月，但這股力量還是存在的，他現在已開始建構不一樣的部隊，有空軍海軍、海軍陸戰隊，還有看不到的「黑鷹部隊」，他是一個希望做事的人，不是希望做官的人，只要有合理性、正當性，他會把事情做到好，只要基隆鄉親給他機會，他會讓基隆不一樣。

許效舜表示，「只要時機成熟，一定回基隆登記市長候選人」，神聖任務，全力以赴。很多市民會問，到底是真是假，他要告訴市民「係金ㄟ」，他要讓中央知道，要讓市民了解，市民要覺醒醒，這一次不一樣了，如果他要參選，絕對不會被摸頭。

「現在有很多人要來搓，但是阿舜仔的頭是四角的、大顆的，說什麼五四三的我聽不懂」，許效舜說，他不是要來做官，做不到的他不會講，一定會有人要來「搓」， 他要講真話，各大政黨有很多的頭人有來找他，他唯一的堅持就要為基隆人好，能為基隆人做什麼事才是重點，他要讓基隆人有尊嚴，大家一起來經營基隆。

他何時會決定參選？許效舜說，只要有正常性、合理性他一定當仁不讓，有一些長輩說，他當藝人涼涼的，為何要抓一尾蟲在屁股騷幹嘛，但他不認為如此，他希望讓大家一起往前進，讓基隆人找回尊嚴。

想當一位「石頭市長」？許效舜大笑一聲說，石頭本身是他喜歡的東西，石頭是很根基的文化傳承，但滾石不生苔，基隆市多雨，屋頂會長草，很古老，舊屋率也很高，交通也要整頓，這不是誰的是事，是所有人的事。

「我現在也在等待」許效舜說，他的知名度、思維的堅定性、能言善道都很強，如果他確定要出來選市長，各政黨都認為是一個絕對要面對的對手，有人說沒有黨就不用選，他不認同，「基隆人就是一個黨」，基隆人要爭取自己的權益，這就是力量，時機成熟了，他就會出來選。

下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影
下屆基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ。記者游明煌／攝影

基隆 海軍 空軍 許效舜

延伸閱讀

鄉野奇譚／玉井龍具石傳一摸生男 許效舜也曾來求子

澎恰恰陷債務危機 NONO「有偷問過舜哥」

「想著妻，痛著心」⋯辛龍凌晨淚寫18字思念愛妻　劉真走後心痛生活

獨／許效舜婚姻曾遭退學重修 58歲仍掀黃曆和妻享閨房樂

相關新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

第三屆中華雅石藝術總會交接典禮今天在基隆市東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，藝人許效舜接任總會長，被媒體問到有關對參選下屆基...

黃蜂颱風海警發布 台東綠島、蘭嶼目前滯留1427人

中央氣象局今天上午11點30分發布黃蜂颱風海上颱風警報，東部海域恐出現較大風浪，東部航務中心一早公告台東往返蘭嶼船班明天...

影／東北角、基隆大雷雨 瑞芳往九份102線泥流水淹路面

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，基隆、瑞芳今天下午出現大雷雨，瑞芳往九份的汽車路，靠近九號停車場，因突發大雨致泥水沖刷至1...

疫情趨緩 饒慶鈴：台東開放縣內國中小學校際交流

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，台東縣長饒慶鈴今天宣布「即日起恢復開放台東縣內國中小學校際交流參訪等，至於縣外校際交流參訪及畢...

近距離探索巨口鯊、深海世界 海科館典藏館今明免費看

基隆國立海洋科技博物館研究典藏中心1樓的典藏展示館，原僅於周六或特殊時間才對外開放參觀，因新冠疫情影響，今年度均未有機會...

梅雨前好天氣上宜蘭抹茶山 五峰旗停車場一早啟動管制

礁溪鄉五峰旗風景區停車場今天上午8點40分，因停車量達到百分之50，啟動流量管制。

花蓮礦石特別稅…再議 恐短收8千萬

花蓮礦石開採景觀維護特別稅4年開徵期限今年6月底屆滿，縣府擬自治條例草案提送議會，盼接續從7月1日開徵。縣議會本次臨時會昨最後一天，議員對稅收用途存疑，也不滿審查期間遭惡意抹黑，討論無結果，議長張峻裁示定期會再討論。

礁溪溫泉季停辦 改優惠促銷

新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣礁溪鄉公所昨宣布，今年「夏戀礁溪溫泉季」停辦。業者坦言，疫情衝擊、活動停辦，一定會受影響，只能改以優惠促銷自救，或搭配抹茶山、賞螢行程拉抬業績，幸而疫情趨穩，帶動民眾出遊意願，6月訂房詢問度高，預估暑假將明顯增加。

林開郡洋樓設鋼架 基市府促保留原貌

基隆「林開郡洋樓」被謠傳為全台十大鬼屋之一，有近90年歷史，上月間外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公安，要求屋主維修改善，建議加入「私有老建築保存再生計畫」，為老屋另尋春天。

服務台東銀髮 「快樂運動館」啟用

台東天主教聖母醫院將閒置多年的東區職訓中心宿舍建物，打造台東唯一的「快樂運動館」，昨天正式揭牌啟用，日後提供給高齡長輩健康服務，及培養高齡體適能指導員和高齡運動教練的教育培訓進修基地。

阿公阿嬤包檳榔養大 林崇佑當國手奪金獲總統教育獎

阿公阿嬤帶大的台東大學附屬體中高三學生林崇佑，去年當選國手獲世界中學運動會金牌及世界青少年柔道公開賽金牌，優異表現讓他獲得今年台東唯一總統教育獎。

礁溪溫泉飯店6月訂房回溫 業者：期待人多又怕太多

疫情衝擊，宜蘭縣礁溪溫泉飯店平均住房下降，但業者發現，隨著疫情趨穩，出遊人潮似乎有湧出的跡象，６月中旬訂房詢問度高，訂單...

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。