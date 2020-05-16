影／宜蘭開幕式解封 疫情後首辦今年第一場
宜蘭縣文化局自今年年初啟動防疫，取消活動開幕式，隨疫情趨穩，今天首度解封，在宜蘭美術館舉辦楊乾鐘畫展開幕儀式。
文化局局長宋隆全表示，今年1月疫情起，雖然相關展覽場館對外開放，但原則上都未辦理開幕儀式，隨著疫情緩和，楊乾鐘畫展是第一檔辦理開幕儀式，但還是有防疫措施，出席人數在100人以內，戴口罩、量體溫。
宜蘭美術館舉辦《美術教室的鐘聲—楊乾鐘繪畫歷程》，展期到今年8月16日，依照主題、地域和師承，以及與時代同步之各性質畫作，用5個子題呈現，包括「鐘聲響，課後原鄉情」、「外地新視野」、「師承廖繼春色彩樂章」、「室內景物明暗對比」及「接地氣直繫抽象」，除了可以認識到楊乾鐘精彩的藝術生命外，也帶領民眾深入了解他對宜蘭美術教育的貢獻和影響。
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