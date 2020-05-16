影／宜蘭開幕式解封 疫情後首辦今年第一場

宜蘭縣文化局自今年年初啟動防疫，取消活動開幕式，隨疫情趨穩，今天首度解封，在宜蘭美術館舉辦楊乾鐘畫展開幕儀式。

文化局局長宋隆全表示，今年1月疫情起，雖然相關展覽場館對外開放，但原則上都未辦理開幕儀式，隨著疫情緩和，楊乾鐘畫展是第一檔辦理開幕儀式，但還是有防疫措施，出席人數在100人以內，戴口罩、量體溫。