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再現布農族山居生活 花蓮文化局續建佳心舊社遺構

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局延續去年佳心舊社遺址家屋修復計畫，近日再開工修復屋周邊的附屬屋、工寮、生活遺構等。圖／文化局提供
花蓮縣文化局延續去年佳心舊社遺址家屋修復計畫，近日再開工修復屋周邊的附屬屋、工寮、生活遺構等。圖／文化局提供

花蓮縣卓溪鄉佳心部落是布農族祖居地，80多年前族人被迫遷，舊社荒頹。縣府文化局助族人再造，近日開工，預計以2個月時間，重建舊社家屋周邊的附屬屋、工寮、生活遺構等，重現百年前布農族人山居生活。

根據口傳資料，布農族於18世紀初，從中央山脈西側，遷居拉庫拉庫溪流域並發展聚落，以狩獵、務農為生，當時建立12個布農族蕃社，約126戶、1400多位布農族人在此生活，包括居住在佳心部落的Istasipal 家族。

文化局表示， 日據時期日本總督府執行集團移住政策，將拉庫拉庫溪中上游地區的布農族人迫遷到花東縱谷平地淺山處，部落後裔多數移住卓溪鄉境內各村落，族人的文化與社群記憶，呈現斷裂。

文化局委辦「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」，延續去年的Istasipal遺址家屋修復計畫，預計7月修復完成一棟布農族Istasipal家族附屬石板屋、一座竹工寮、清整石板工作平台、農作工寮遺構，以及長形疊石遺構各一處，並重現一段布農族人手作生活步徑。

除了硬體的重建，文化局也將建構在地解說資源，培訓卓溪鄉布農族生活領域的導覽解說，將族人與祖居地間的文化，重新連結。

文化局表示，這次計畫的基地面積約333平方公尺，由Istasipal家屋後裔、族人組成的工班施作。由於施工地點在玉山國家公園內，已獲玉山國家公園管理處核發臨時建照、花蓮林管處協助，以在地取材方式，採取林班地的木料及竹子運用。

花蓮縣文化局延續去年佳心舊社遺址家屋修復計畫，近日再開工修復屋周邊的附屬屋、工寮、生活遺構等。圖／文化局提供
花蓮縣文化局延續去年佳心舊社遺址家屋修復計畫，近日再開工修復屋周邊的附屬屋、工寮、生活遺構等。圖／文化局提供

布農族人 玉山國家公園 文化局

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