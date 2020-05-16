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黃蜂颱風海警發布 台東綠島、蘭嶼目前滯留1427人
中央氣象局今天上午11點30分發布黃蜂颱風海上颱風警報，東部海域恐出現較大風浪，東部航務中心一早公告台東往返蘭嶼船班明天（17日）全部取消，預計今天中午過後開始輸運旅客。台東各漁港漁民開始防颱準備。
根據中央氣象局最新氣象資料顯示，第1號颱風黃蜂，中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。
東部航務中心公告，明天台東往返蘭嶼船班全部取消，另屏東後壁湖往返蘭嶼航線部分，「綠島之星3號」下午3點蘭嶼至後壁湖取消；「金星3號」上午7點後壁湖至蘭嶼及下午3點蘭嶼至後壁湖則正常開航。
海巡署台東分署第一三岸巡大隊表示，綠島目前島上滯留旅客人數263人，蘭嶼為1164人，今天下午有3艘客輪前往蘭嶼載運旅客，至於綠島部分今天維持正常航班，明天是否會取消航班，將視天候狀況而定。
第一三岸巡隊強調，台東近期已發生多起溺水事件，颱風來臨前夕東部海岸線會聚集民眾觀浪，容易發生意外，呼籲民眾在颱風來襲期間，切勿前往岸際及港區逗留觀浪，或是從事其他水上活動，如擅闖管制區域經勸導不離去者，可依災害防救法開罰。
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