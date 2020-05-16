花蓮犬貓絕育計畫開跑 可到合作動物醫院及公所申請

台東天主教聖母醫院將閒置多年的東區職訓中心宿舍建物，打造台東唯一的「快樂運動館」，昨天正式揭牌啟用，日後提供給高齡長輩健康服務，及培養高齡體適能指導員和高齡運動教練的教育培訓進修基地。

2020-05-15 22:26