花蓮犬貓絕育計畫開跑 可到合作動物醫院及公所申請
花蓮縣109年幸福犬貓三合一絕育計畫開跑，今年共有2700個名額，年滿20歲、設籍花蓮的飼主，可到合作動物醫院或鄉鎮公所申請，活動至11月30日止。
三合一絕育計畫包括植晶片、注射狂犬病疫苗和絕育，只要是設籍花蓮、年滿20歲，與犬貓登記飼主資料相符，都可申請，全部免費。
花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，這項計畫去年共1800個名額，今年擴大，增加到2700個名額，也有多元管道。3家合作動物醫院分別是吉安永安動物醫院，電話（03）8563566、吉安中山犬貓專科診所（03）8570658及玉里鎮的和平動物診所（03）8980378。
此外，也可就近到13鄉鎮市公所登記，公所會安排妥適地點，由獸醫師擇期前往施術，目前已排定下鄉絕育家犬貓行程有豐濱鄉、瑞穗鄉及光復鄉，飼主可把握機會辦理。
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