疫情趨緩 饒慶鈴：台東開放縣內國中小學校際交流

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，台東縣長饒慶鈴今天宣布「即日起恢復開放台東縣內國中小學校際交流參訪等，至於縣外校際交流參訪及畢業旅行等暫不開放，學校如有特殊需求，承諾會做好防疫，可提報計畫向縣教育處申請專案核准。」

饒慶鈴今天上午前往國立台東女中視察109年國中會考考場，並感謝各個國中校長、教師們犧牲假日照顧考生辛勞，她在受訪時作了上述表示。

饒慶鈴表示，因國內疫情獲得很好的控制，因此在縣務會議上經過充分討論後，縣府決定即日起縣內校際交流、校外參訪、教學研習、體育交流與田徑、球類競賽及畢業典禮均可回歸正常舉辦，但仍須做好量體溫、戴口罩、消毒洗手等防疫規定。

至於縣外校際交流參訪，她指出，包括畢業旅行、縣外校際參訪等暫不開放，學校如有特殊需求，承諾會做好防疫措施，可提報計畫向縣教育處申請專案核准。