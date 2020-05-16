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近距離探索巨口鯊、深海世界 海科館典藏館今明免費看

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供

基隆國立海洋科技博物館研究典藏中心1樓的典藏展示館，原僅於周六或特殊時間才對外開放參觀，因新冠疫情影響，今年度均未有機會讓民眾一睹典藏風采，因18日國際博物館日，今天起到明天推出難得的2日快閃免費參觀活動。

典藏展示館有很多寶貝珍藏，無論是全台唯一公開展示的巨口鯊標本、由原船修復團隊傳統工法打造的十分之一尺寸自由中國號模型、達悟族十人拼板舟，或是日治時期海女使用的潛水面鏡，及蘇焉老師潛水攝影時曾被鯊魚攻擊的相機等，都是典藏館必看的鎮館之寶。

為讓民眾了解其中策奧秘，2天都有安排有專人定時導覽，讓參觀的民眾可以進一步瞭解深海世界的奧秘以及海洋文化的豐富面貌。

即將結束展期的海洋探險家-追鯊任務互動體驗展，該展覽因結合國家地理雜誌，透過角色扮演的體驗，應用多媒體互動體驗及AR擴增實境，在探索解謎及互動展示體驗活動中深入瞭解鯊魚世界，建議民眾可以搭配典藏館及追鯊任務特展共同參觀，來一場不同的博物館體驗之旅。

海科館也參與多個博物館共同串聯的臉書上的主題活動，邀請民眾留言分享去過的博物館經驗，有超過300個博物館限量好禮，歡迎民眾踴躍參加。

海科館長陳素芬說，疫情目前已有趨緩之勢，館內陸續進行的場館維護工程將於5月底結束，自6月份起海科館將陸續推出可以讓大眾多多參與的活動，包含去年度大受歡迎的人魚展演、獨木舟、立槳、潮間帶活動及新推出的實境解謎等，都將讓民眾有不同的參館體驗，海科館擁有非常豐富的資源，鄰近如九份、基隆廟口等，不管是安排一日或是多日遊都非常適合，歡迎民眾多多來訪。

臉書活動網址：https://www.facebook.com/events/243984093338649/

海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
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海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
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海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供
海科館典藏館今明免費看，有很多寶貝珍藏，都難得一見。圖／海科館提供

博物館 海科館 疫情

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