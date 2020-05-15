礁溪溫泉飯店6月訂房回溫 業者：期待人多又怕太多

疫情衝擊，宜蘭縣礁溪溫泉飯店平均住房下降，但業者發現，隨著疫情趨穩，出遊人潮似乎有湧出的跡象，6月中旬訂房詢問度高，訂單陸續到，像本周下訂就有3成，多半集中在端午節連假前後，預估暑假訂房將會衝高。

宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長林友信觀察，疫情衝擊下，礁溪溫泉飯店業者平均住房均下降為3成，包括星級飯店推出超優惠價格，有的破盤價，房價打了近5折以上，遊客撿便宜，選擇此時機入住，享受優惠，而除提升住房率，疫情期間，業者利用時間充電，安排專業與認證課程，培訓專業與中高階經理人。

「情況漸漸好轉！」林友信表示，疫情有趨穩，暑假又要到，旅遊市場確有漸漸回春跡象，最明顯的是６月中旬以後的訂房詢問度高，且下訂的漸多，而業者有的是價格上優惠，有的是加值，像他的飯店房價維持，但加值，除早餐外，加上下午茶與宵夜。

而宜蘭「抹茶山」火紅，礁溪老爺推出「樂遊抹茶山」，讓飯店提升1到2成的業績，「星光點點-螢火蟲生態之旅」專案，帶房客賞螢，都相當吸引人。