4年稅收30多億元 花蓮礦石特別稅留待定期會討論

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會臨時會今討論礦石特別稅，但無結論，留待定期會再討論。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會臨時會今討論礦石特別稅，但無結論，留待定期會再討論。記者王燕華／攝影

花蓮礦石開採景觀維護特別稅4年開徵期限到6月底屆滿，縣府擬自治條例草案提送議會，盼接續從7月1日開徵。縣議會本次臨時會今天最後一天，議員對稅收用途存疑，也不滿審查期間遭惡意抹黑，討論無結果，議長張峻裁示留待下月定期會討論。縣府地方稅務局估計至少有1個月空窗期，今年恐將短少7、8000萬元稅收。

花蓮縣礦石特別稅自治條例105年7月1日開徵，向台泥、亞泥等礦石業者開徵每公噸70元，一年進帳約9億元，今年6月30日課徵年限期滿後自動失效。

縣府提送自治條例草案給縣議會，維持每公噸70元標準。副縣長蔡運煌11日到議會一讀會專案報告時說明，礦石稅收用做免費營養午餐、生育津貼、免費國中小教科書等12項社福支出。

今天議會二、三讀，財政小組召集人縣議員黃馨提出分組審查意見，質疑縣府列舉的許多社會福利事項，早在礦石特別稅開徵前就已經在做，且社會福利多是中央補助款，並非全靠自有財源支應，縣府說法有故意誤導民眾之嫌，是否試圖用輿論壓力箝制議會的實質審查？

縣議員張美慧、楊華美、莊枝財等人認為礦石特別稅計算公式不明，恐淪為漫天喊價，認為應回到制度面討論。對於是否維持70元，議員意見不一，有人支持，有人建議漲到100元。

審查期間有網路媒體報導部分議員「密訪」台泥和平廠Daka園區討好業者，讓議員們更氣炸了，不滿遭到抹黑、潑糞，縣議員蔡依靜痛批「不實報導對我個人是莫大侮辱」、張美慧等議員要求縣議會提告，以正視聽。

10多位議員輪番發言，意見莫衷一是，張峻裁示，考量縣府無法提出礦石開採的具體使用、分配明細，審查過程遭有心人士惡意操控媒體抹黑，對縣議會傷害深，已提告，在司法還沒釐清真相前，為捍衛縣議會清白，還有縣長沒到議會做相關報告，在不清不楚情況下，不做任何決議。

縣議員葉鯤璟擔心臨時會不通報，7月要開徵來不及，一個月就少7、8千萬；吳東昇原本要提出臨時動議交付表決，張峻敲槌喊「散會」，確定留待定期會討論。

縣府地方稅務局長呂玉枝說，稅額計算很難有明確標準，4年前考量縣府每年財政缺口10億元，反推出礦石特別稅課徵每公噸70元，連同每公噸50元的土石採取景觀維護特別稅，可彌補財政缺口。她強調，礦石稅會收支絕對合法合規，否則也不可能獲中央備查通過。

呂玉枝說，自治條例依規定需在議會二、三讀通過，臨時會未通過，須留待定期會二、三讀會，也就是6月22、23日，通過後還要報中央內政部、財政部、主計總處備查，約需1個月，最快約8月才能開徵，雖然還是會徵足4年，但7月變成空窗期，今年會少7、8000萬元稅收。

花蓮縣府課徵礦石開採景觀維護特別稅，每公噸70元，今年6月即將屆滿失效。圖／報系資料照片
花蓮縣府課徵礦石開採景觀維護特別稅，每公噸70元，今年6月即將屆滿失效。圖／報系資料照片

張美慧 營養午餐 內政部

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