影／以欣加油！林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主考場座位
國中會考明、後天登場，受到新冠肺炎疫情影響，有不少因應作法，基隆市長林右昌今下午到設在基隆高中的考場視察準備情況，逐一檢視考生休息區、考場大門量測體溫進入動線，認為都安排得很好。獲總統教育獎的中正國中葉以欣罹患骨癌，可能無法應考，基中仍為她備妥考試座位，林右昌坐在她的位子，為她祝福並加油打氣。
林右昌由教育處長林祝里陪同到基中，校長鍾定先解說各項防疫作為，林右昌說，現場動線都安排得十分妥當，肯定試務工作人員用心，一路遇到不少由老師帶來看考場的考生，林右昌為大家加油打氣，期許大家都能夠獲得佳績。
教育處表示，今年的會考因為受到疫情的影響，除攜帶准考證及應考文具外，還有三項重要措施，一定要記得：
1、考試期間不開放家長陪考，由國中學校組成考生服務隊陪伴同學必要協助；2、為配合考場學校防疫量測體溫措施，請提早30分鐘以上到達考場，並攜帶准考證入場；3、進入考場學校請全程配戴口罩，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下，用餐時請保持安全的社交距離，並且切勿交談。
此外，就讀中正國中的葉以欣罹患骨癌，常常要住院、化療，但仍勇敢面對病魔，獲得今年總統教育獎，她也是今年的會考的考生之一，她因化療剛出院，可能因為身體狀況無法應考。
基隆高中校長鍾定先說，學校仍為葉以欣備妥考試座位，要不要來應考由她自己決定，學校做好各項準備工作。林右昌說，今年基隆有3名總統教育獎得主，都非常優秀難得，葉以欣堅強抗癌過程令人感動，他特別坐在她的位子上，為她祝福，並且加油打氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言