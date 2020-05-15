影／以欣加油！林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主考場座位

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影

國中會考明、後天登場，受到新冠肺炎疫情影響，有不少因應作法，基隆市長林右昌今下午到設在基隆高中的考場視察準備情況，逐一檢視考生休息區、考場大門量測體溫進入動線，認為都安排得很好。獲總統教育獎的中正國中葉以欣罹患骨癌，可能無法應考，基中仍為她備妥考試座位，林右昌坐在她的位子，為她祝福並加油打氣。

林右昌由教育處長林祝里陪同到基中，校長鍾定先解說各項防疫作為，林右昌說，現場動線都安排得十分妥當，肯定試務工作人員用心，一路遇到不少由老師帶來看考場的考生，林右昌為大家加油打氣，期許大家都能夠獲得佳績。

教育處表示，今年的會考因為受到疫情的影響，除攜帶准考證及應考文具外，還有三項重要措施，一定要記得：

1、考試期間不開放家長陪考，由國中學校組成考生服務隊陪伴同學必要協助；2、為配合考場學校防疫量測體溫措施，請提早30分鐘以上到達考場，並攜帶准考證入場；3、進入考場學校請全程配戴口罩，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下，用餐時請保持安全的社交距離，並且切勿交談。

此外，就讀中正國中的葉以欣罹患骨癌，常常要住院、化療，但仍勇敢面對病魔，獲得今年總統教育獎，她也是今年的會考的考生之一，她因化療剛出院，可能因為身體狀況無法應考。

基隆高中校長鍾定先說，學校仍為葉以欣備妥考試座位，要不要來應考由她自己決定，學校做好各項準備工作。林右昌說，今年基隆有3名總統教育獎得主，都非常優秀難得，葉以欣堅強抗癌過程令人感動，他特別坐在她的位子上，為她祝福，並且加油打氣。

基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天視察國中會考考場準備情況，為考生加油打氣。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣的考場座位，為她加油。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣的考場座位，為她加油。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣的考場座位，為她加油。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣的考場座位，為她加油。記者游明煌／攝影

林右昌 基隆 會考

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