花蓮縣議會礦石特別稅談不攏 延下月審議

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅屆期審查，縣議員意見分歧，今天臨時會仍沒有結論，確定延後下月定期會再審。縣府回應，課徵空窗期將損失約7000多萬元，預算也需連帶調整。

花蓮縣議會今天上午進行第19屆第8次臨時大會二、三讀會，審議縣府提送「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，其中徵收金額引起討論，縣府提案維持每公噸新台幣70元。

財政小組召集人、縣議員黃馨指出，礦石特別稅經費龐大，自民國98年每公噸4元，提高到目前70元，雖依財政紀律法第7條明定，礦石稅等特別法不能專款專用，但縣府應說明實際用途，而不是模糊指出花在社會福利上，誤導民眾認為降低特別稅，會影響福利。

議員張美慧、楊華美指出，礦石稅收不只是針對台泥、亞泥等特定企業，應回歸制度面，針對所有礦石業，包括明定制定徵收金額換算標準、幾年要審核一次，避免漫天喊價。

也有議員支持縣府維持現有制度。議員葉鯤璟表示，縣府課徵70元並沒有造成水泥物料成本提高，造成業者負擔，希望縣府能延續礦石稅，讓社會福利政策能維持現況。

主持議事的議長張峻指出，考量縣府無法提出礦石開採的具體使用、分配明細，且審查過程中遭有心人士惡意操控媒體抹黑縣議會密會水泥業高層，目前已提出告訴釐清真相，認為應延至下月定期會再審。

議員吳東昇、葉鯤璟雖在臨時動議中提案，建議繼續審議礦石稅特別法，若無法達成協議，應以表決方式進行，避免影響縣府財政稅收。主持議事的張峻強調，延後審議並無違反議事規則，也沒有擱置或退回，隨即敲槌宣布散會。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝會後接受媒體採訪表示，因自治條例必須三讀通過才能函送財政部、內政部及行政院主計總處審查，才能公布實施；照往例需耗時約1個月進行，若按議會議程順利在6月底定期大會通過三讀，最快也要到8月才能公布實施，會有1個月空窗期，損失約7000多萬元稅收。

對於課徵費用標準，呂玉枝也解釋，財政部在制定稅收標準，多以財政缺口做反推計算，以花蓮縣府財政缺口10億為例，分配在礦石稅及土石採取景觀維護特別稅2項稅源，計算出礦石稅每公噸需課徵70元，估計再過3、4年就能弭平缺口，只要適當時機都能做調整。

行政院 張美慧 核一

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