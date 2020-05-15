國中會考將登場 花蓮噴藥消滅小黑蚊

國中教育會考明天登場，為避免花蓮「名產」小黑蚊干擾考生應考，花蓮縣環保局今天針對4處考場加強噴灑藥劑，降低小黑蚊密度。

國中教育會考花蓮考區今年報名總人數2999人，考場設置於花蓮高中、花蓮女中、光復商工及玉里高中4所高中，共88間教室。

花蓮縣教育處長李裕仁指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，各考場都會開冷氣及立扇，並開啟前後門及保留窗戶縫隙，維持通風，並提供每名考生飲用水補充水分。

夏天蚊蟲肆虐，花蓮13鄉鎮市3月起陸續啟動清溝防治病媒蚊及緊急化學噴藥防治小黑蚊，花蓮縣環保局表示，今天加強針對4處考區執行小黑蚊緊急噴藥防治作業，降低小黑蚊肆掠及孳生密度，確保考生不受小黑蚊滋擾。

此外，環保局也針對各大觀光景點、交通場站及校園加強環境整理，阻斷蚊蟲幼蟲棲息地與食物來源，危害嚴重區則以化學藥劑撲殺小黑蚊幼蟲及成蟲，降低孳生密度。