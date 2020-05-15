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影／宜蘭逐步解禁 今宣布恢復社區活動與課程
宜蘭縣政府今天宣布，恢復關懷據點活動，但提醒落實防疫新生活運動。
宜蘭縣政府指出，社區照顧關懷據點自3月26日起因應疫情，縮短所有健康促進課程，並暫停集會活動，長達50天，自即日起恢復健康促進課程，即上課時間因疫情關係原縮短1小時，現恢復3小時。
縣長林姿妙表示，宜蘭縣117個社區照顧關懷據點提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視與電話問安等服務，一直受到歡迎，考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨穩，將恢復社區相關活動課程，例如桌遊、室內運動等，鼓勵社區長者維持運動習慣。
此外，縣政府指出，原有餐飲服務及長青食堂仍維持提供取餐、送餐等方式替代，並持續關懷及電話問安服務，讓長輩及家人可以安心，服務不中斷。
縣政府表示，由於近期無本土確診病例，許多長輩都相當期待恢復原來的課程時段，惟防疫工作不能鬆懈及輕忽，全民需要共同遵守防疫新生活運動，重點在於保持社交距離，室內保持1.5公尺、室外1公尺；若無法維持社交距離時，應戴口罩。
同時，業者亦可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座保持適當的安全距離，出、入口及場所內提供乾(濕)洗手用品或設備，並採取實名制，以確實執行人流管制及環境的消毒。
縣府提醒，民眾出入公共場所，無論室內室外，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，如果出現發燒或呼吸道症狀，則應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，在疫情完全解除前，請民眾及業者都能遵循防疫新生活運動各項的指引，降低傳染風險。
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