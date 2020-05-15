卜蜂花蓮場風波　議員問畜牧場數量農業處長答不出挨批

卜蜂集團打算在花蓮設置多座養雞場，引起地方反彈。縣府農業處長羅文龍今天在議會臨時會被議員問到縣內有幾座畜牧場，答不出來，愣在台上，遭批一問三不知。議員張美慧、楊華美要求縣府管理自治條例未上路前，卜蜂申請案全部停止審查。最後通過決議，縣議會組成專案小組監督此案。

卜蜂計畫在花蓮中區壽豐、鳳林、光復3鄉鎮共設置5座養雞場、1座蛋雞場，其中蛋雞場飼養量25萬隻，養雞場預計2.5萬隻，民眾擔心汙染，強烈反彈，3鄉鎮都成立自救會，發起抗議活動，縣府因此宣布暫緩，要求廠商與地方妥善溝通。

縣議會臨時會今天二、三讀會，上午在審查農委會補助畜牧場登記與管理計畫案時，雖然補助預算僅3萬3千元，但議員聯想到卜蜂設場案，要求農業處長羅文龍說明對畜牧場的管理計畫。

議員蔡啟塔詢問全縣共有幾座畜牧場，羅文龍答不出來，愣在台上，蔡啟塔質問「卜蜂案鬧得沸沸揚揚，處長竟然連縣內幾座畜牧場都不知道？」

包括黃馨、林源富、楊華美、張懷文、蔡依靜、張美慧、王燕美等議員輪番發言，不少議員抱怨向農業處要不到資料，要求縣府對卜蜂案應有公開說明，讓民眾釋疑，不要讓議員在網路被點名，甚至遭霸凌，陷議員於不義。

張美慧要求在縣府在畜牧場管理自治條例未上路前，暫停所有卜蜂花蓮設場案的審查；張懷文則要求農業處長羅文龍說明自治條例期程。

羅文龍表示，目前正和縣府法制科研究，會針對法制科提供的建議做修正，接下來就會簽核，並有14天到60天的預告期，收集民眾意見，內部討論修正後，再請法規委員會審查，最快2、3個月可以提到議會審查。

羅文龍稍後也在幕僚提供資料後，答覆全縣畜牧場102場，有登記證的74場；對於遭議員批「一問三不知」，他表示個人會檢討。