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斑比山丘要辦慶生會 宜蘭市長加碼巧克熊環島餐車

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「斑比山丘」場內有梅花鹿與水鹿，開放讓遊客餵食，近距離互動，療癒性十足。記者羅建旺／攝影
「斑比山丘」場內有梅花鹿與水鹿，開放讓遊客餵食，近距離互動，療癒性十足。記者羅建旺／攝影

鄰近宜蘭梅花湖的「斑比山丘」，飼養群鹿，與遊客近距離，人氣高，遊客湧至，被形容為「小奈良」，「斑比山丘」是宜蘭市公所設立「宜蘭市創新育成中心」所輔導的廠商，慶祝開幕滿週年，6月16日及6月18日將舉辦兩場慶生會，市長江聰淵今天到訪，宣布加碼邀請被形容最難排的餐車美食「CHOCOBear巧克熊環島餐車」進駐慶生會，與遊客同歡。

「斑比山丘」是座以梅花鹿為主題的休閒農場，經歷2年10個月的申請籌備後，去年6月在宜蘭設立據點，地點就在梅花湖附近，場內有35隻梅花鹿與水鹿，開放讓遊客餵食，近距離互動，療癒性十足，園區內設有咖啡廳等休閒設施，新設以「斑比山丘」吉祥物「拉布」為主題的拉布市集。

「斑比山丘」是「宜蘭市創新育成中心」輔導廠商，下個月將滿周年，市長江聰淵今天造訪，表示在遵照中央指揮中心防疫指示的同時，可以來「斑比山丘」拜訪可愛的梅花鹿，育成中心持續協助與輔導創業者，透過講座培訓課程與多元行銷活動，活絡宜蘭在地創業環境。

市公所指出，「斑比山丘」周年慶慶生會將有互動遊戲、創意市集，報名參加者當天可以免費獲得生日小點心、周年慶拉布瓷盤、200元園遊券、免費飼料餵斑比等禮品，市長江聰淵加碼提供「CHOCOBear巧克熊環島餐車」到兩場慶生會現場，入場遊客可品嘗巧克力口味的漢堡麵包到漢堡肉。

活動名額有限，報名期限至5月31日為止，報名資格及詳情可至活動網址：https://www.facebook.com/bambiland.yilan/photos/a.303335610342424/518594282149888/?type=3&theater，或斑比山丘粉絲專頁(斑比山丘Bambi Land)

「斑比山丘」是宜蘭市公所設立「宜蘭市創新育成中心」所輔導的廠商，慶祝開幕滿週年將辦兩場慶生會，市長江聰淵今天到訪，餵鹿體驗，也宣布加碼餐車美食進駐慶生會，與遊客同歡。記者羅建旺／攝影
「斑比山丘」是宜蘭市公所設立「宜蘭市創新育成中心」所輔導的廠商，慶祝開幕滿週年將辦兩場慶生會，市長江聰淵今天到訪，餵鹿體驗，也宣布加碼餐車美食進駐慶生會，與遊客同歡。記者羅建旺／攝影

梅花湖 江聰淵 環島

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