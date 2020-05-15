快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪漫2次方 520到宜蘭海拔520公尺打卡泡免費藍色溫泉

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
520諧音「我愛你」，林務局羅東林區管理處在海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡分享上傳，免費泡藍色溫泉。圖／林務局羅東林區管理處提供
520諧音「我愛你」，林務局羅東林區管理處在海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡分享上傳，免費泡藍色溫泉。圖／林務局羅東林區管理處提供

520諧音「我愛你」，情人製造浪漫，林務局羅東林區管理處為浪漫加分，海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡分享上傳，免費泡藍色溫泉。

羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉是國內著名的溫泉地，有全台唯一的藍色溫泉、浪漫的情人吊橋及生態豐富的自然步道，鳩之澤因位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想，每年5月20日吸引情侶朝聖。

羅東林區管理處順勢推出「FB打卡享優惠活動」，今天宣布，520當天上午9點到下午1點間，遊客入園後，在「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處自拍合照，並打卡公開分享到太平山國家森林遊樂區官方FB粉專，即可享溫泉大眾池(露天SPA或裸湯)免費體驗。

羅東林區管理處指出，鳩之澤溫泉泉源由山麓石縫中滲流而出，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，泉水無色無味，但湧出地面後經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，為國內唯一的藍色溫泉，浴後有滑嫩感，能舒暢筋骨、美容養顏，亦有「美人湯」之譽。

羅東林區管理處同時表示，因應初夏高溫，鳩之澤大眾池調至適溫攝氏38到42 度，讓遊客在翠林幽谷中，享受闊葉樹林的芬多精及玩溫泉的樂趣，而區內的鳩之澤自然步道全長1.1公里，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，猶如一棟大樹公寓，豐富的生態讓人驚艷。

管理處提醒，因應新冠肺炎疫情管制，目前太平山實施各項防疫措施，也請民眾配合及注意，實施體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園，入園人數達1800人即管制，鳩之澤溫泉區人數控管，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人。

太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，有多望吊橋，位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，有多望吊橋，位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想。圖／林務局羅東林區管理處提供
鳩之澤溫泉湧出地面後經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，為國內唯一的藍色溫泉。圖／林務局羅東林區管理處提供
鳩之澤溫泉湧出地面後經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，為國內唯一的藍色溫泉。圖／林務局羅東林區管理處提供
鳩之澤自然步道全長1.1公里，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌。圖／林務局羅東林區管理處提供
鳩之澤自然步道全長1.1公里，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌。圖／林務局羅東林區管理處提供

溫泉 羅東 520

延伸閱讀

禁止截頭式剪法 羅東林管處修樹讓專業的來更有型

宜蘭夏戀礁溪溫泉季防疫 今年也喊停

新北防疫基金 22宮廟捐逾3千萬 羅東送防疫物資 援助日本姊妹市

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

相關新聞

影／宜蘭逐步解禁 今宣布恢復社區活動與課程

宜蘭縣政府今天宣布，恢復關懷據點活動，但提醒落實防疫新生活運動。

卜蜂花蓮場風波　議員問畜牧場數量農業處長答不出挨批

卜蜂集團打算在花蓮設置多座養雞場，引起地方反彈。縣府農業處長羅文龍今天在議會臨時會被議員問到縣內有幾座畜牧場，答不出來，...

浪漫2次方 520到宜蘭海拔520公尺打卡泡免費藍色溫泉

520諧音「我愛你」，情人製造浪漫，林務局羅東林區管理處為浪漫加分，海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡...

「你被巴頭了嗎？」基中校園台灣藍鵲築巢育雛師生驚喜

國立基隆高中圖書館與科學館中間道路一棵大樹上，住了一對台灣特有種台灣藍鵲，最近正在育雛，這幾天許多老師與同學都被突然巴頭...

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

專門追蹤航班玩家這兩天發現台灣東部海面空域上午時間竟沒有一架飛機活動，非常詭異，查詢資料發現原來中科院試射「無限高」飛彈...

靈異傳說數十年外牆剝落危安 基隆林開郡洋樓設鋼架

被謠傳為全台十大鬼屋之一的基隆「林開郡洋樓」，有近90年歷史，上月17日晚外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公共安全...

發電廠經理鍾愛黃蠟石 退休人生踏青兼尋雅石樂趣多

基隆市協和發電廠退休公關經理黎時城鍾愛黃蠟石，收藏不少雅石，他除與同好交流，也會在臉書分享黃蠟石之美。基隆黃蠟石文化館去...

宜縣福園 第三期納骨樓藝術化

員山「福園」雖是宜蘭的最大墓園，因景致美，吸引不少遊客造訪。其中，第三期納骨樓暨牌位區興建工程決標，將耗費1億3千多萬元升級設施，預計明年9月完工，納骨櫃位數量將由現有1萬5千個增至3萬8千個，基地與建築藝術化，採「級石．重簷」設計，廊道空間搭配植栽、草坪、砌石，引入自然性光線與氣流，也克服宜蘭多雨氣候。

愛玩橘／防疫散心 來台東拈花惹草

今年台東縣金針花提早綻放，不在知名的太麻里金針山上，是在知本天山農場，面積廣達3.7公頃金針花海，即日起至7月底是賞花期。另，太麻里金針山到7月前是繡球花、野百合季，8月初至10月中旬金針山廣達40公頃的金針花盛開，防疫期間想度假散心，不妨來台東「拈花惹草」。

基隆體育館補強 最快19日開放

基隆市政府施工補強市立體育館暨游泳池，游泳池在今年初先開放民眾使用，封館8個多月的體育館也完工，最快19日重新開放給民眾進館打球；市長林右昌昨視察時，有民眾反映「奧客」占據親子或殘障空間，林右昌強調加強管理，若有脫序行為就強力制止，「殺雞儆猴」。

龜山島花王 同一株百合35花苞開25朵

宜蘭外海的龜山島上，百合花季接近尾聲，觀光局東北角暨宜蘭風景區管理處觀察發現，今年「花王」同株長35個花苞，持續到本月5...

宜蘭發出第一筆紓困金 單親媽媽：給孩子用

擴大紓困萬元方案審核，宜蘭縣超過2800件，今天下午由宜蘭市長江聰淵發出第一筆紓困金。

熱門新聞

新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

化腐朽為神奇！烈嶼青年陳家揚把頹敗老屋改造成旅店

記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。