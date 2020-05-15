浪漫2次方 520到宜蘭海拔520公尺打卡泡免費藍色溫泉

520諧音「我愛你」，情人製造浪漫，林務局羅東林區管理處為浪漫加分，海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡分享上傳，免費泡藍色溫泉。

羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉是國內著名的溫泉地，有全台唯一的藍色溫泉、浪漫的情人吊橋及生態豐富的自然步道，鳩之澤因位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想，每年5月20日吸引情侶朝聖。

羅東林區管理處順勢推出「FB打卡享優惠活動」，今天宣布，520當天上午9點到下午1點間，遊客入園後，在「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處自拍合照，並打卡公開分享到太平山國家森林遊樂區官方FB粉專，即可享溫泉大眾池(露天SPA或裸湯)免費體驗。

羅東林區管理處指出，鳩之澤溫泉泉源由山麓石縫中滲流而出，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，泉水無色無味，但湧出地面後經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，為國內唯一的藍色溫泉，浴後有滑嫩感，能舒暢筋骨、美容養顏，亦有「美人湯」之譽。

羅東林區管理處同時表示，因應初夏高溫，鳩之澤大眾池調至適溫攝氏38到42 度，讓遊客在翠林幽谷中，享受闊葉樹林的芬多精及玩溫泉的樂趣，而區內的鳩之澤自然步道全長1.1公里，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，猶如一棟大樹公寓，豐富的生態讓人驚艷。