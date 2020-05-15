「你被巴頭了嗎？」基中校園台灣藍鵲築巢育雛師生驚喜

國立基隆高中圖書館與科學館中間道路一棵大樹上，住了一對台灣特有種台灣藍鵲，最近正在育雛，這幾天許多老師與同學都被突然巴頭，學校老師進行機會教育，請大家愛護難得的「校鳥」，老師提醒避免單獨經過，通過時，適當遮住頭部，然後快速通過， 不需要也無法趕走牠，請學生不要放食物餵養，多欣賞牠飛翔的英姿。同學間最常說的話就是「你今天被巴頭了嗎？」

基隆高中校園最近生態有喜，學校老師說，這幾天走過圖書館與科學館中間道路時，許多老師與同學都被突然巴頭，到底是誰這麼兇呢？原來是學校的校鳥，台灣藍鵲正在築巢育雛。

學校生物老師蘇友寬提醒學生，經過時盡量靠科學館那一邊，雖然會曬到一點陽光，但被攻擊率低很多， 避免單獨經過，通過時，適當遮住頭部，然後快速通過， 不需要也無法趕走牠，也不適合放食物餵養，就放寬心欣賞牠飛翔的英姿。

生物老師周以欣說，雜食性的台灣藍鵲喜歡一家人集體活動，會分享食物，哥哥姐姐們也會幫忙育雛，幼鳥孵化後22天即離巢，在此期間領域性及護巢心強的成鳥會猛烈攻擊入侵者。 基隆高中校園已多年見其蹤跡，並在去年開始有築巢育雛的紀錄，不失為自然觀察教育的契機。

周以欣老師立刻機會教育，帶領學生進行觀察，經過老師與學生觀察，台灣藍鵲多在樹上用餐，除了鳥糞，還可能會有「廚餘」掉落，目前發現有肚子被吃光的黑框蟾蜍、只剩皮+脊椎骨的不知名蛇，還有直接從天而降的攀木蜥蜴頭等。

有學生說，這節課我們直接到操場上課，所看到的就是上課的內容，大自然就是我們的課本，這堂課真是太棒了。

老師提醒學生，不需要也無法趕走牠，也不適合放食物餵養，就放寬心欣賞牠飛翔的英姿!經過時，快速通過，或結伴而行即可。