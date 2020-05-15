台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

專門追蹤航班玩家這兩天發現台灣東部海面空域上午時間竟沒有一架飛機活動，非常詭異，查詢資料發現原來中科院試射「無限高」飛彈，範圍涵蓋整個東部海空域，軍事專家研判可能是「雄二E巡弋飛彈」。

「以為航道改變了！」追蹤航班林姓玩家說，近期美軍和大陸軍機常常出現在台灣附近空域，成為大家追蹤的目標，但這兩天上午東部空域幾乎沒有飛機活動，就算有也是貼著海岸線飛行，這和平時航道變化很大。

中科院射擊通報公告內容顯示，射擊時間為5月14、15日兩天，時間為早上9點至10點30分，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼至宜蘭外海，管制高度為無限高。收到通報單位包括國軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。

軍事專家表示，按射擊通報試射範圍及軌跡，認為雄二E巡弋飛彈可能性較高，主要雄二E巡弋飛彈射程距離遠，它從九鵬基地發射出去後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行，才能完整得到相關參數。

據了解，目前都未曾正式曝光的雄二E巡弋飛彈，其量產計畫即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，並計畫在明年開始生產射程1000公里以上的增程型雄二E巡弋飛彈，擔任國軍反制最外層的武器。