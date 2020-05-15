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靈異傳說數十年外牆剝落危安 基隆林開郡洋樓設鋼架

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影
被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影

被謠傳為全台十大鬼屋之一的基隆「林開郡洋樓」，有近90年歷史，上月17日晚外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公共安全，發文要求屋主改善、維修。近日屋主請工人在1樓內外架設防護鋼架，但有民眾反映，這間是基隆難得的古屋，被鋼架包圍，有點格格不入，且突出來車子容易撞到。市府說，以安全為主，會派人查看。

「林開郡洋樓」昨天起架設鋼架，今天上午持續施工，工人在騎樓上方及1樓外屋簷處架設鋼架防護，工人指出，屋主委託施，因內外都會有掉磚的危險，為免砸到民眾架設防護鋼架，保護安全。

但有民眾反映，鋼架有點太突出來，行經的車輛容易撞到，且古屋架設鋼架，有點格格不入。市府都發處表示，發生掉磚後市府有發文屋主改善，一是要設防護措施，二是進行維修改善，是否有過於突出，會派人了解。

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，外觀斑駁，靈異傳說傳了好幾十年，但其實是後代子孫繁多，產權較為複雜，都是穿鑿附會之說。

基隆市文化局指出，數次與林家聯繫，希望林家後代能進行老宅的保存及再利用，但目前該樓仍並不具文化資產身分。

根據文化局調查，林開郡洋樓建築應屬1930年代建築，現存的四、五0年代照片，在運河右岸仍可看見高聳的塔樓獨樹一格，成為旭川出海的歷史地標。愛一路緊鄰旭川運河東岸之縱向街道，與仁二～五路垂直相交，為明治40（1907）年「基隆市區改正」後之街區，街廓內仍保留清代的市街紋理，因為座落位置「林開郡洋樓」成為地方上顯著地標。

由於外牆剝落已危及公共安全，市府表示，有關涉及建築法第77條規定，都發處也責請建物所有權人限期改善，並依建築法第91條裁處。

基隆市文化局表示，已請市府人員跟屋主聯繫，盡速開會找出緊急安全維護的因應措施。並鼓勵林家後人申請文化部正在推動的「私有老建築保存再生計畫」，為老屋再生另尋春天的契機。

被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影
被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影
被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影
被誤傳鬼屋數十年外牆剝落危安，基隆林開郡洋樓設鋼架。記者游明煌／攝影

基隆 建築

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