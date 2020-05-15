禁止截頭式剪法 羅東林管處修樹讓專業的來更有型
林務局羅東林區管理處的林業文化園區，林木蓊鬱，是市區森林公園，夏日颱風季節前，開始修剪林木，一般以往的印象，如行道樹等大型樹木，被「截頭式」修剪，常令人詬病，而園區的修剪，則由樹藝師、攀樹師合作，找專業的來，讓樹健康且更有型。
為了管理羅東林業文化園區樹木健康，羅東林區管理處委請樹藝師及攀樹師，修剪園區樹木，為樹木健康檢查、風險評估，移除過長的枝條、交疊枝、下垂枝、枯枝、受傷樹枝，疏剪與移除過多枝條，縮減樹冠，以專業技術，保留原本樹型又可加強樹勢。
「像是在夏季替雜亂的頭髮打薄整理，讓樹木神清氣爽更有型。」羅東林區管理處處長賴錫祿如此形容，他表示，以專業技術攀樹修剪，能夠讓樹健康持續生長，而健康的樹林綠地更無疑地提供都市居民優質的生活環境。
羅東林區管理表示，林業文化園區位在宜蘭縣羅東鎮市區，相較於周邊的都市發展，保留下來的樹林綠地及貯木池水景格外珍貴，園區遍植大型喬木，颱風季整備，修剪樹木，委由攀樹師靈活運用各項專業技能及工具，安全的在高空進行樹木修剪，讓到訪遊客及周邊居民享受樹木森林所給予的優質生態環境。
羅東林區管理指出，樹木固碳功能可以降低空氣中的二氧化碳，減少溫室效應氣體，不只植樹、還要護樹，這些觀念透過植樹節活系列活動宣導，民眾廣為認知，而以往如行道樹等大型樹木「截頭式」修剪常被社會大眾詬病，「人樹共融」也成為人類在都市環境的受關注的課題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言