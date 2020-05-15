快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

禁止截頭式剪法 羅東林管處修樹讓專業的來更有型

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
林務局羅東林區管理處的林業文化園區，樹藝師、攀樹師合作，找專業的來，讓樹健康且更有型。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處的林業文化園區，樹藝師、攀樹師合作，找專業的來，讓樹健康且更有型。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處的林業文化園區，林木蓊鬱，是市區森林公園，夏日颱風季節前，開始修剪林木，一般以往的印象，如行道樹等大型樹木，被「截頭式」修剪，常令人詬病，而園區的修剪，則由樹藝師、攀樹師合作，找專業的來，讓樹健康且更有型。

為了管理羅東林業文化園區樹木健康，羅東林區管理處委請樹藝師及攀樹師，修剪園區樹木，為樹木健康檢查、風險評估，移除過長的枝條、交疊枝、下垂枝、枯枝、受傷樹枝，疏剪與移除過多枝條，縮減樹冠，以專業技術，保留原本樹型又可加強樹勢。

「像是在夏季替雜亂的頭髮打薄整理，讓樹木神清氣爽更有型。」羅東林區管理處處長賴錫祿如此形容，他表示，以專業技術攀樹修剪，能夠讓樹健康持續生長，而健康的樹林綠地更無疑地提供都市居民優質的生活環境。

羅東林區管理表示，林業文化園區位在宜蘭縣羅東鎮市區，相較於周邊的都市發展，保留下來的樹林綠地及貯木池水景格外珍貴，園區遍植大型喬木，颱風季整備，修剪樹木，委由攀樹師靈活運用各項專業技能及工具，安全的在高空進行樹木修剪，讓到訪遊客及周邊居民享受樹木森林所給予的優質生態環境。

羅東林區管理指出，樹木固碳功能可以降低空氣中的二氧化碳，減少溫室效應氣體，不只植樹、還要護樹，這些觀念透過植樹節活系列活動宣導，民眾廣為認知，而以往如行道樹等大型樹木「截頭式」修剪常被社會大眾詬病，「人樹共融」也成為人類在都市環境的受關注的課題。

林務局羅東林區管理處的林業文化園區，夏日颱風季節前，修剪林木，委由樹藝師、攀樹師，高空作業。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處的林業文化園區，夏日颱風季節前，修剪林木，委由樹藝師、攀樹師，高空作業。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 颱風 行道樹

延伸閱讀

新北防疫基金 22宮廟捐逾3千萬 羅東送防疫物資 援助日本姊妹市

山佳四號道路開工 樹林八德街接中山路不必再繞小路

不只視訊關心 羅東助日防疫跨海送物資到姐妹市

羅東文化工場鋼柱鏽蝕 一剝就掉

相關新聞

影／宜蘭逐步解禁 今宣布恢復社區活動與課程

宜蘭縣政府今天宣布，恢復關懷據點活動，但提醒落實防疫新生活運動。

卜蜂花蓮場風波　議員問畜牧場數量農業處長答不出挨批

卜蜂集團打算在花蓮設置多座養雞場，引起地方反彈。縣府農業處長羅文龍今天在議會臨時會被議員問到縣內有幾座畜牧場，答不出來，...

浪漫2次方 520到宜蘭海拔520公尺打卡泡免費藍色溫泉

520諧音「我愛你」，情人製造浪漫，林務局羅東林區管理處為浪漫加分，海拔520公尺的鳩之澤溫泉區，推出520優惠， 打卡...

「你被巴頭了嗎？」基中校園台灣藍鵲築巢育雛師生驚喜

國立基隆高中圖書館與科學館中間道路一棵大樹上，住了一對台灣特有種台灣藍鵲，最近正在育雛，這幾天許多老師與同學都被突然巴頭...

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

專門追蹤航班玩家這兩天發現台灣東部海面空域上午時間竟沒有一架飛機活動，非常詭異，查詢資料發現原來中科院試射「無限高」飛彈...

靈異傳說數十年外牆剝落危安 基隆林開郡洋樓設鋼架

被謠傳為全台十大鬼屋之一的基隆「林開郡洋樓」，有近90年歷史，上月17日晚外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公共安全...

發電廠經理鍾愛黃蠟石 退休人生踏青兼尋雅石樂趣多

基隆市協和發電廠退休公關經理黎時城鍾愛黃蠟石，收藏不少雅石，他除與同好交流，也會在臉書分享黃蠟石之美。基隆黃蠟石文化館去...

宜縣福園 第三期納骨樓藝術化

員山「福園」雖是宜蘭的最大墓園，因景致美，吸引不少遊客造訪。其中，第三期納骨樓暨牌位區興建工程決標，將耗費1億3千多萬元升級設施，預計明年9月完工，納骨櫃位數量將由現有1萬5千個增至3萬8千個，基地與建築藝術化，採「級石．重簷」設計，廊道空間搭配植栽、草坪、砌石，引入自然性光線與氣流，也克服宜蘭多雨氣候。

愛玩橘／防疫散心 來台東拈花惹草

今年台東縣金針花提早綻放，不在知名的太麻里金針山上，是在知本天山農場，面積廣達3.7公頃金針花海，即日起至7月底是賞花期。另，太麻里金針山到7月前是繡球花、野百合季，8月初至10月中旬金針山廣達40公頃的金針花盛開，防疫期間想度假散心，不妨來台東「拈花惹草」。

基隆體育館補強 最快19日開放

基隆市政府施工補強市立體育館暨游泳池，游泳池在今年初先開放民眾使用，封館8個多月的體育館也完工，最快19日重新開放給民眾進館打球；市長林右昌昨視察時，有民眾反映「奧客」占據親子或殘障空間，林右昌強調加強管理，若有脫序行為就強力制止，「殺雞儆猴」。

龜山島花王 同一株百合35花苞開25朵

宜蘭外海的龜山島上，百合花季接近尾聲，觀光局東北角暨宜蘭風景區管理處觀察發現，今年「花王」同株長35個花苞，持續到本月5...

宜蘭發出第一筆紓困金 單親媽媽：給孩子用

擴大紓困萬元方案審核，宜蘭縣超過2800件，今天下午由宜蘭市長江聰淵發出第一筆紓困金。

熱門新聞

新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

化腐朽為神奇！烈嶼青年陳家揚把頹敗老屋改造成旅店

記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。