禁止截頭式剪法 羅東林管處修樹讓專業的來更有型

林務局羅東林區管理處的林業文化園區，林木蓊鬱，是市區森林公園，夏日颱風季節前，開始修剪林木，一般以往的印象，如行道樹等大型樹木，被「截頭式」修剪，常令人詬病，而園區的修剪，則由樹藝師、攀樹師合作，找專業的來，讓樹健康且更有型。

為了管理羅東林業文化園區樹木健康，羅東林區管理處委請樹藝師及攀樹師，修剪園區樹木，為樹木健康檢查、風險評估，移除過長的枝條、交疊枝、下垂枝、枯枝、受傷樹枝，疏剪與移除過多枝條，縮減樹冠，以專業技術，保留原本樹型又可加強樹勢。

「像是在夏季替雜亂的頭髮打薄整理，讓樹木神清氣爽更有型。」羅東林區管理處處長賴錫祿如此形容，他表示，以專業技術攀樹修剪，能夠讓樹健康持續生長，而健康的樹林綠地更無疑地提供都市居民優質的生活環境。

羅東林區管理表示，林業文化園區位在宜蘭縣羅東鎮市區，相較於周邊的都市發展，保留下來的樹林綠地及貯木池水景格外珍貴，園區遍植大型喬木，颱風季整備，修剪樹木，委由攀樹師靈活運用各項專業技能及工具，安全的在高空進行樹木修剪，讓到訪遊客及周邊居民享受樹木森林所給予的優質生態環境。