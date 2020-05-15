宜蘭夏戀礁溪溫泉季防疫 今年也喊停

宜蘭縣礁溪鄉公所今天宣布，因疫情影響，「2020夏戀礁溪溫泉季」今年停辦。

礁溪鄉公所指出，這項活動在推動行銷礁溪自然景觀與熱鬧商圈，並倡導夏季也是泡湯的好時節，自2011年開辦，至今年已舉辦7屆，今年邁入第8屆，原訂暑假期間在礁溪湯圍溝溫泉公園舉辦，但因肺炎疫情影響，在各國疫情發展不確定性仍屬高風險狀況下，基於防疫安全，避免民眾群聚所增加感染等相關風險，經審慎評估，也考量夏戀礁溪溫泉季部分活動內容連結著宜蘭縣國際童玩節，因此，今年「2020夏戀礁溪溫泉季」系列活動也與宜蘭國際童玩節同步，取消辦理。

活動雖取消，但礁溪鄉長張永德表示，冬天浸泡在熱呼呼溫泉裡，絕對是一件很享受的事，到了夏天，相信不少人光想到要跳到一大鍋熱溫泉，就覺得是種煎熬而卻步，但其實夏天泡溫泉有很多好處，不僅養生保健，還有消暑、解勞及瘦身的功效。