台東聖母醫院「快樂運動館」今天揭牌啟用

台東天主教聖母醫院將閒置多年的東區職訓中心宿舍建物，打造台東唯一的「快樂運動館」，今天正式揭牌啟用。未來，提供高齡長輩健康服務及培養高齡體適能指導員和高齡運動教練的教育培訓進修基地。

縣長饒慶鈴表示，面臨高齡化社會，台東也不例外，縣府積極照顧長輩，已成立87處文化健康站，數量占全國第一，另有6處部落亮點文化健康站；快樂運動館除讓長輩靈活筋骨，文健站居服員學習相關課程後，回到文建站可教長輩運動。

台東區職業訓練中心有一棟荒廢閒置多年的兩層樓宿舍建物，聖母醫院去年起開始整修，並將內部規劃身體組成分析評估室、體適能檢測室、一對一重訓室、全身智能訓練機室、瑜珈教室等，所有器材全為長輩設計。

聖母醫院表示，初期以開辦課程、專案活動、轉介需要運動健體的長輩為主，由醫療專業人員和運動教練設計出專屬個人的健康管理運動處方，在專人指導陪伴下實做，有效預防及延緩失能失智。