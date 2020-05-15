發電廠經理鍾愛黃蠟石 退休人生踏青兼尋雅石樂趣多

基隆市協和發電廠退休公關經理黎時城鍾愛黃蠟石，收藏不少雅石，他除與同好交流，也會在臉書分享黃蠟石之美。基隆黃蠟石文化館去年開幕，黎時城擔任講師，培訓小學生當導覽志工，讓小朋友更了解故鄉山水，也讓更多人認識黃蠟石。

4年前黎時城屆齡退休，收藏黃蠟石原是他生活的一小部分，退休後更加樂在其中。他說，心血來潮就會到郊外走走，沒發現蠟石就當活動筋骨，如果遇見蠟石出土，就是意外驚喜。

黎時城說，同一條路連走幾趟，為什麼以前沒看見蠟石出土，後來卻看見了？同一條路不同的人走，為什麼有人看到？有人沒看到？他解讀是因為「石頭找到你」，而非人找到石頭。

在個人臉書天地，黎時城分享逗弄小孫子的樂趣，也會展示收藏的雅石，推廣黃蠟石之美。他曾秀出兩顆視為珍貴紀念品，題銘「情比石堅」的小品金瓜石，表達以石會友的感動。

第一顆是24年前欣賞展覽時，樹石協會會長王錫煌所贈，讓黎時城一頭栽進賞石領域。另一顆是基隆雅石會會長賴金生多年前贈送，至今取出欣賞把玩，仍感念彼此情誼，並向仍在基隆雅石藝文界服務的兩人表示敬意。

黃蠟石文化館位在暖江國小學區，校方培訓黃蠟石解說員，讓孩子們挑戰自我，增進對鄉土的認識。

黎時城授課時展示多件雅石，其中一件作品用天鵝木雕搭配形如蟾蜍的蠟石，取名「力爭上游」，因為他的「劇情」不是癩蛤蟆想吃天鵝肉，自不量力，而是醜小鴨也能變天鵝，鼓勵蟾蜍要努力。

黎時城和妻子許麗玉都愛黃蠟石，形影相隨令人稱羨。他說，雅石是大自然的作品，稱為「天雕」。收藏雅石可增加生活樂趣，怡情養性，但切記量力而為，「不適合搬回來的」就留在大自然中。

愛上黃蠟石是不是玩物喪志？黎時城說，曾經納悶為什麼鍾情黃蠟石，後來從花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任、醫師許瑞云聽到能量場理論，加上研讀黃蠟石相關調查資料，發現黃蠟石是具正能量礦石，難怪他看著滿室黃蠟石滿心歡喜。