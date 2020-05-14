基隆體育館補強 最快19日開放

基隆市政府施工補強市立體育館暨游泳池，游泳池在今年初先開放民眾使用，封館8個多月的體育館也完工，最快19日重新開放給民眾進館打球；市長林右昌昨視察時，有民眾反映「奧客」占據親子或殘障空間，林右昌強調加強管理，若有脫序行為就強力制止，「殺雞儆猴」。

體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程去年9月5日動工，總工程經費4170萬元，1樓游泳池先完工，今年1月2日開放使用；2樓體育館部分近日完工，昨天傍晚驗收時發現小缺失，要求包商改善，18日再到現場查驗，最快19日開放。林右昌昨天視察時說，希望場館重新開放後，能帶給民眾更優質的運動空間。 基隆市政府政府發包補強市立體育館暨建築結構，封館施工8個多月後，最快18日重新開放民眾進館打球。記者邱瑞杰／攝影

林右昌在游泳池視察時，有市民反映殘障、親子專用淋浴間空間比較大，會有一般民眾占用，讓殘障人士被迫使用一般淋浴間，建議妥善管理，或提供小板凳方便殘障人士在一般淋浴間使用。

林右昌說，民眾使用公共設施應遵守相關規定，要求市立體育場加強管理，不要讓一般民眾認為「公家的，我愛怎麼弄，就怎麼弄」。