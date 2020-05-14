卜蜂聲明地方不領情 花蓮自救會：不會停止抗爭

中央社 / 花蓮縣14日電
圖為109年5月9日地方自救會集結在鳳林鎮，表達堅決反對立場。圖／記者張祈攝
圖為109年5月9日地方自救會集結在鳳林鎮，表達堅決反對立場。圖／記者張祈攝

台灣卜蜂公司在花蓮蓋養雞場惹民怨，縣府緊急宣布暫緩，業者召開說明會並承諾會持續和地方溝通，但花蓮反卜蜂自救會並不領情，表示會持續抗爭直到養雞場離開花蓮。

台灣卜蜂公司計畫在壽豐鄉、光復鄉及鳳林鎮3地蓋6處養雞場，引起當地民眾群起抗議，花蓮縣政府10日晚間臨時發布聲明，在與民眾溝通了解前先暫停。

卜蜂昨天在台北召開說明會，聲明指出申請過程一切合法合規，場域不在水源區及土石流地帶，飼養方式以水簾式環境控制，承諾會持續和地方溝通。

鳳林反卜蜂自救會長張家蕙今天告訴中央社記者，認為縣府的暫緩聲明只是緩兵之計，卜蜂公司說明會也沒有邀請花蓮鄉民出席，且對於廠房考量、廢棄物問題都只有簡單描述，沒有具體內容，完全沒辦法接受。

張家蕙指出，卜蜂公司將在壽豐鄉、光復鄉及鳳林鎮3地興建6處養雞場，其中壽豐豐坪村已接近完工，在地居民都不知情，現在3鄉鎮各自成立自救會，要和卜蜂抗爭到底。

張家蕙以自身為例，過去在北部工作，雖薪水不錯，但住在工業區，犧牲了生活品質、環境，2年前和先生決定辭掉工作，回到花蓮鳳林鎮，給孩子乾淨、無害的生長環境。

她強調，花蓮最珍貴的就是這片乾淨、無污染的環境，也是當地居民堅持守護的，大型廠商進駐不只是土壤、空氣污染，大型車輛進出社區，影響更多的是當地居民習慣已久生活模式。

張家蕙說，目前3處自救會串聯，原訂20日花蓮縣長徐榛蔚在鳳林鎮的「縣長親民時間」，他們將舉行掃街遊行，遞交陳情書給徐榛蔚，但親民時間因疫情關係臨時取消，遊行活動照舊進行，陳情書要遞交給鎮長蕭文龍代為轉呈給縣府，若等不到縣府進一步回應，不排除更激烈的行動。

自救會 徐榛蔚

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