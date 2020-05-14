龜山島花王 同一株百合35花苞開25朵

宜蘭外海的龜山島上，百合花季接近尾聲，觀光局東北角暨宜蘭風景區管理處觀察發現，今年「花王」同株長35個花苞，持續到本月5日，長達半個月，總共開了25朵，相當壯麗，而「花王」謝了，還有2成，繼續在島上美麗迎賓。

龜山島上有台灣原生的野百合，也有琉球群島飄洋而來的鐵砲百合，從今年3月起陸續綻放，持續到本月中旬，分別在南岸碼頭邊、龜尾湖畔、舊聚落、步道、山崖可見。

島上每年都有同株開開最多的百合花王誕生，今年的花王一株台灣百合，同株有35個花苞 ，但因遭鳥啄，最後25朵開花，從4月20日陸續綻放，到本月5日花謝，而除花王外，同株超過10朵相當多。